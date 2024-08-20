Детали последнего обновления Once Human: захват животных, новая игровая зона и гонки на транспортных средствах

В августе в Once Human вышло масштабное обновление, которое вводит несколько значительных нововведений. Среди них - функции Animal Capture и Animal Ranching. В игре появилась возможность захвата и разведения животных, что позволяет создавать собственные фермы и обеспечивать поселение различными ресурсами, такими как мех, молоко и мясо. Кроме того, агрессивные животные могут служить защитой для вашего лагеря.

Обновление также включает в себя новую игровую зону "The Living Plane", которая приносит новые события, уникальный скин мотоцикла и другие улучшения. В преддверии сентября ожидается еще одно крупное обновление, добавляющее новый PvP-сценарий.

Once Human зарекомендовала себя с хорошей стороны, достигнув пикового значения в 230 000 пользователей одновременно и став пятой по популярности игрой в Steam. Разработчики активно работают над добавлением нового контента, чтобы поддерживать интерес к игре.

Новая функция "Живой самолет", добавленная 15 августа, позволяет игрокам оседлать это небесное существо и участвовать в уникальных испытаниях по стрельбе для получения особых наград. Также доступны новые события "Гонки в открытом мире", где геймеры могут создавать собственные транспортные средства и соревноваться за очки, прокладывая уникальные маршруты.

В сентябре нас ждет второй масштабный PvP-сценарий под названием Столкновение Prismverse, в котором игроки будут сражаться за контроль над энергией Prism, выбирая сторону Розетты или Мейфлай.

Фото: flickr.com/ Helgi Halldórsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)