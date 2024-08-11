Hunt: Showdown 1896 анонсирует нового врага Hellborn и событие Scorched Earth, стартующее 15 августа

Crytek анонсировала введение нового Wild Target в Hunt: Showdown 1896, который будет доступен вместе с новым событием под названием Scorched Earth. Обновление выйдет 15 августа и будет доступно для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Hellborn появится в новых локациях на карте Колорадо, известной как Mammon's Gulch. В рамках события Scorched Earth игроки столкнутся с Hellborn, которые могут быть обнаружены по звукам, издаваемым через Dark Sight. Эти существа источают интенсивное тепло и представляют собой серьезную угрозу. Их атаки могут уничтожить всё на своём пути, а громкое рычание привлечет внимание других охотников.

Событие Scorched Earth также вводит новые боеприпасы и оружие. Игроки смогут использовать карабин 1865 года, обновленную винтовку Infantry 73L со снайперским вариантом, Bear Trap и вариант с прицелом Crossbow Deadeye.

В рамках обновления будет внедрена новая система еженедельных испытаний, поддерживающая игроков, присоединившихся к событию в середине его цикла, а также Battle Pass с бесплатными и премиум-наградами для разблокировки.

Scorched Earth позволяет игрокам заключить один из трех пактов. Первый из них - The Lawful Pact, предназначенный для установления контроля над Ущельем под командованием Уайетта Престона. Второй, дикая природа, предписывает охрану святости горных хребтов от тех, кто пытается их использовать. Третий, пакт безумия, ориентирован на исследования и развитие чудес, созданных скульптором.

Каждый пакт имеет уникальные черты, которые могут быть полезны для охотников. Игроки могут присягнуть своим пактам в точках снабжения, получая эксклюзивные черты и бонусы, соответствующие их выбору.

Фото: commons.wikimedia.org/ LondonWater (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)