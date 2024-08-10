DOOM и DOOM II получают современные обновления: кроссплатформенный онлайн, новые моды и эксклюзивные коллекции на QuakeCon 2024

На QuakeCon 2024 Марти Стрэттон и Хьюго Мартин из id Software представили долгожданные переиздания классических шутеров DOOM и DOOM II. Эти культовые игры теперь доступны на всех основных платформах, включая Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК. Совместно с переизданиями, было также анонсировано обновление для DOOM Eternal, которое добавляет официальную поддержку модов для ПК.

DOOM, дебютировавший в 1993 году, стал основоположником жанра шутеров от первого лица. Его продолжение, DOOM II, вышло в 1994 году и заслужило такую же популярность. Обе игры теперь получили обновления, разработанные в сотрудничестве с Nightdive Studios. Новые версии включают кроссплатформенный Online Deathmatch для 16 игроков, браузер модов и улучшенные графические рендеры. Также добавлен дополнительный саундтрек, включая ранее не издававшийся трек для DOOM II от IDKFA.

В новую версию входит также эпизод "Legacy of Rust", который добавляет новое оружие и демонов, разработанные совместно с id Software, Nightdive Studios и MachineGames. Владельцы предыдущих версий DOOM и DOOM II смогут обновить свои игры до новых ремастеринговых версий бесплатно, сохранив доступ к оригинальным играм.

Кроме того, на мероприятии была представлена DOOM Anthology, физическая коллекция, включающая все основные игры франшизы. В комплект входят DOOM, DOOM II, DOOM 64, DOOM 3, DOOM Eternal Deluxe Edition, стальной футляр и статуэтка BFG. Она выйдет 22 октября 2024 года и доступна для предзаказа.

Также была анонсирована DOOM SNES от Limited Run Games, обновленный 16-битный порт DOOM с новыми уровнями и функциями, запланированный на 2025 год.

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