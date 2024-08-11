Первый случай обнаружения гриба "зуб дьявола" в Нижегородских хвойных лесах

В лесах под Нижним Новгородом был впервые обнаружен гриб "зуб дьявола"

Причудливый внешний вид гриба привлек местную любительницу тихой охоты.

Гриб имеет белую шляпку с ярко-алыми каплями, которые напоминают кровь. Он также известен под другими названиями, такими как "клубника со сливками" и "кровоточащий зуб". Гриб ядовит, хотя и не смертельно, и не рекомендуется употреблять его в пищу.

"Кровь" на шляпке гриба служит приманкой для насекомых, которыми он питается. Гриб преимущественно встречается в хвойных лесах.

Напомним, что ранее, под Нижним Тагилом, был обнаружен другой редкий гриб, саркосома шаровидная, также известная как "ведьминый котел" или "молодильные яблоки". Она была занесена в Красную книгу РФ.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Yana Konopkina, (лицензией Attribution-Share Alike 4.0.)