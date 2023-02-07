Средний чек снятия наличных на Дальнем Востоке в 2022 году составил 36 293 рубля. По этому показателю жители региона обогнали всех остальных россиян, пользовавшихся услугами банкоматов, включая Москву и Санкт-Петербург.

По словам банковских аналитиков, лидерство Дальнего Востока по средней сумме чека среди регионов можно объяснить близостью границы с Китаем, а также хорошо развитой туриндустрией.