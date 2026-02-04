Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аллергия на мороз
Аллергия на мороз
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:45

Обморожение можно заметить не сразу: симптомы, которые нельзя игнорировать

Первые признаки обморожения сопровождаются побелением кожи, покалыванием и нарастающей болью, пояснил травматолог, ортопед Константин Терновой. О том, как распознать обморожение и что делать в первые минуты, специалист рассказал NewsInfo.

Обморожение чаще всего начинается с открытых участков тела, говорит врач.

"Первые признаки обморожения — это побеление кончиков пальцев, кончика носа либо ушей. Начинается покалывание, потом очень выраженная боль. Ни в коем случае нельзя растирать снегом обмороженные части тела. Это лучше делать водой теплой, не горячей, именно теплой", — отметил Терновой.

Эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях тревожным сигналом является появление четкой границы между здоровой и обмороженной кожей.

"Будет явная граница между пальцами нормальной окраски и побелевшими. Желательно в таком случае обратиться к докторам, может потребоваться физиотерапия для восстановления нормального капиллярного кровотока", — предупредил травматолог.

Также он обратил внимание, что риск обморожения зависит не только от температуры, но и от влажности: при сырой погоде даже небольшой минус может быть опаснее сильного мороза при сухом воздухе.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач в 59 лет пересмотрел привычки ради метаболизма — начал с кофе и удивился результату вчера в 18:53

Доктор Перлман пересмотрел рацион, сон и стресс-менеджмент: добавил ферментированные продукты, охладил спальню и ввёл утреннюю медитацию.

Читать полностью » Мышцы и кости требуют: продукты, ускоряющие восстановление после травмы вчера в 18:15

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала NewsInfo, какие продукты помогают быстрее восстановиться после травм мышц и костей.

Читать полностью » Клетка была захвачена, а не создана: вирус из мутной воды ставит под удар наше происхождение вчера в 17:15

В японском пруду найден гигантский вирус, который разрушает ядро клетки и заставляет учёных по-новому взглянуть на происхождение сложной жизни и эукариот.

Читать полностью » Оспа обезьян вернулась в повестку — заражение могло произойти внутри страны вчера в 16:36

В Москве подтверждён лабораторный случай оспы обезьян у госпитализированного пациента — врач объясняет пути передачи кожа‑к‑коже, клинику и почему штамм меняет риск.

Читать полностью » 300 граммов овсянки в сутки — и организм реагирует иначе: неожиданный эффект для холестерина вчера в 15:04

Два дня интенсивной овсяной диеты могут снизить LDL почти на 10% и давать эффект до шести недель; исследователи отмечают роль резкого роста фенольных метаболитов микробиома.

Читать полностью » Выгорание начинается с мелочей: незаметные действия, которые день за днём обесточивают организм вчера в 12:46

Почему привычки незаметно лишают нас энергии и как мозг реагирует на движение, питание и самоконтроль — нейробиологи объясняют, с чего начинать изменения.

Читать полностью » 45 минут тишины — и мозг перезагружается: дневной сон включает скрытый режим обучения вчера в 11:19

Короткий дневной сон может стать неожиданным союзником мозга: ученые объяснили, как дремота влияет на память, обучение и способность работать эффективнее.

Читать полностью » Антидепрессанты в России раскупают рекордно — тревожность стала фоном, но есть опасная ловушка вчера в 6:27

Росстат и аптечная статистика фиксируют рост тревожности и продаж антидепрессантов; врач объясняет роль «информационного шума» и почему самолечение опасно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Воздушные корни орхидеи лезут из горшка — многие хватаются за ножницы и губят цветок
Спорт и фитнес
Адреналин без пользы: почему экстремальные виды спорта не подходят детям
Недвижимость
Стиральная машина стирает хуже из-за одной настройки — она годами стоит “не так” у большинства
Садоводство
Живут в комнате, а страдают от мороза: из-за чего домашние растения болеют зимой
Туризм
Копенгаген пахнет корицей сильнее моря — но идеальный снегль нашёлся не там, где ждёшь
Авто и мото
Миллионный пробег у китайских авто рассыпается в реальности — всё упирается в одну деталь конструкции
Авто и мото
Покупатели сделали неожиданный выбор: Mazda снова стала тихой гаванью для российского рынка
Авто и мото
Депутаты меняют схему выплат после ДТП — один пункт может перевернуть привычные суды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet