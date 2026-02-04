Обморожение можно заметить не сразу: симптомы, которые нельзя игнорировать

Первые признаки обморожения сопровождаются побелением кожи, покалыванием и нарастающей болью, пояснил травматолог, ортопед Константин Терновой. О том, как распознать обморожение и что делать в первые минуты, специалист рассказал NewsInfo.

Обморожение чаще всего начинается с открытых участков тела, говорит врач.

"Первые признаки обморожения — это побеление кончиков пальцев, кончика носа либо ушей. Начинается покалывание, потом очень выраженная боль. Ни в коем случае нельзя растирать снегом обмороженные части тела. Это лучше делать водой теплой, не горячей, именно теплой", — отметил Терновой.

Эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях тревожным сигналом является появление четкой границы между здоровой и обмороженной кожей.

"Будет явная граница между пальцами нормальной окраски и побелевшими. Желательно в таком случае обратиться к докторам, может потребоваться физиотерапия для восстановления нормального капиллярного кровотока", — предупредил травматолог.

Также он обратил внимание, что риск обморожения зависит не только от температуры, но и от влажности: при сырой погоде даже небольшой минус может быть опаснее сильного мороза при сухом воздухе.