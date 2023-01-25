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  • Опубликована сегодня в 9:50

В Японии призвали возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что возобновление гуманитарных обменов с Россией и, в частности, возможность посещения могил предков является основным приоритетом в отношениях с РФ.

"Мы надеемся на скорейшее создание условий для возобновления гуманитарных обменов по четырем островам Северных территорий с Москвой", — отметил глава японского правительства.

Кроме того Кисида рассказал, что Токио в последнее время предпринимает усилия для возобновления диалога с Россией по рыбному промыслу.

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