Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что возобновление гуманитарных обменов с Россией и, в частности, возможность посещения могил предков является основным приоритетом в отношениях с РФ.
"Мы надеемся на скорейшее создание условий для возобновления гуманитарных обменов по четырем островам Северных территорий с Москвой", — отметил глава японского правительства.
Кроме того Кисида рассказал, что Токио в последнее время предпринимает усилия для возобновления диалога с Россией по рыбному промыслу.
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