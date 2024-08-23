Российский посол США прокомментировал масштабный обмен Москвы и Вашингтона

Недавно произошедший масштабный обмен между Российской Федерацией (РФ) и Соединенными Штатами рассматривается американской стороной как изолированный эпизод во взаимодействии Москвы и Вашингтона. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов во время беседы с журналистами.
"Недавно состоявшийся обмен заключенными рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Кроме того, он добавил, что американская сторона требует от России "изменить поведение" в угоду своим эгоистическим установкам.
Напомним, что масштабный обмен, в котором помимо России и США участвовали Германия и Республика Беларусь, прошел 1 августа. В РФ вернулись восемь россиян, которые были задержаны в странах НАТО и находились там в тюрьмах. В свою очередь, Москва отдала им граждан, которые были осуждены за различные статьи, в том числе за государственную измену.
Фото: pxhere.com
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