Лукашенко: Байден пытается "вывести" на недавнем обмене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу недавнего обмена заключенными между Россией и странами Запада.
По словам Лукашенко, президент США Джо Байден не имеет никакого отношения к обмену, однако пытается выстроить на этом свой авторитет.
Кроме этого президент Белоруссии упомянул, что обмен между Америкой, Россией и Германией прошел исклюючительно по линии спецслужб. Белоруссия, в свою очередь, оказала посильное содействие.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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