Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
В Белоруссии подчеркнули, что обмен заключенным прошел исключительно по линии спецслужб
  1. Главная
  2. Мир

Лукашенко: Байден пытается "вывести" на недавнем обмене

В Белоруссии подчеркнули, что обмен заключенным прошел исключительно по линии спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу недавнего обмена заключенными между Россией и странами Запада.

По словам Лукашенко, президент США Джо Байден не имеет никакого отношения к обмену, однако пытается выстроить на этом свой авторитет.

Кроме этого президент Белоруссии упомянул, что обмен между Америкой, Россией и Германией прошел исклюючительно по линии спецслужб. Белоруссия, в свою очередь, оказала посильное содействие.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Медведев: Молдавии не стоит играть с историей, если она не хочет повторить судьбу Украины

Медведев: Молдавии не стоит играть с историей, если она не хочет повторить судьбу Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Молдавию от необдуманных действий в отношении исторической памяти, призвав избежать повторения трагического опыта Украины.

Читать полностью
Подполье: Украинская армия использует зерновые поезда для переброски личного состава

Подполье: Украинская армия использует зерновые поезда для переброски личного состава

По информации, полученной от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские военные используют грузовые поезда с зерном для перевозки личного состава и техники.

Читать полностью

Общество

РБК: 1 августа ФСБ обнаружила незаконное производство сигарет в Калужской области

РБК: 1 августа ФСБ обнаружила незаконное производство сигарет в Калужской области

ФСБ изъяла поддельные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans и белорусские "Корона Kalipso" на сумму 800 млн рублей.

Читать полностью
В России одобрили закон о прекращении гражданства РФ без постановки на воинский учет

В России одобрили закон о прекращении гражданства РФ без постановки на воинский учет

Совет Федерации на своем заседании принял закон, расширяющий основания для прекращения гражданства Российской Федерации. Теперь к ним добавлено неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Читать полностью

Новости