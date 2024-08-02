Лукашенко: Байден пытается "вывести" на недавнем обмене

В Белоруссии подчеркнули, что обмен заключенным прошел исключительно по линии спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу недавнего обмена заключенными между Россией и странами Запада.

По словам Лукашенко, президент США Джо Байден не имеет никакого отношения к обмену, однако пытается выстроить на этом свой авторитет.

Кроме этого президент Белоруссии упомянул, что обмен между Америкой, Россией и Германией прошел исклюючительно по линии спецслужб. Белоруссия, в свою очередь, оказала посильное содействие.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)