Ил-76
© flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic
Алла Малькова Опубликована сегодня в 20:52

Очередной обмен: как 146 российских солдат вернулись домой из украинского плена

Самолет с 146 российскими военными, освобожденными из плена, приземлился в Подмосковье

В аэропорту Подмосковья совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76МД с 146 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена. Масштабный обмен состоялся 24 августа при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов по формуле "146 на 146".

Среди возвращенных военных — восемь уроженцев Курской области, которые находились в плену с февраля этого года. Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что украинская сторона вновь применяла практику "отбора" пленных, а также указал на истощение "обменного фонда" Украины.

По данным источников в силовых ведомствах, на территории Российской Федерации в учреждениях ФСИН содержатся около 6 тысяч украинских военнослужащих, некоторые из которых находятся под стражей с весны 2022 года. Соответственно, на Украине в статусе военнопленных пребывают около 1 тысячи россиян.

Отмечается, что все возвращенные военнослужащие будут проходить необходимую медицинскую и психологическую реабилитацию.

