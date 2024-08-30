Обмеление Каспийского моря грозит исчезновением нерестилищ и пожарами

Обмеление Каспийского моря приведет к снижению уровня воды в дельте Волги, что может вызвать потерю нерестилищ для рыб и повысить риск возникновения пожаров, уничтожающих уникальную флору и фауну региона. Такую оценку ТАСС дал заведующий кафедрой "Гидробиология и общая экология" АГТУ, профессор Вячеслав Зайцев.

Во вторник президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспия.

Зайцев пояснил, что снижение уровня Каспийского моря неизбежно ведет к уменьшению уровня воды в дельте Волги и Северного Каспия, а также зарастанию водными растениями. Это затрудняет миграцию рыбы к нерестилищам в дельте, что ставит под угрозу не только их уровень, но и восстановление рыбных запасов.

По его словам, обмеление также увеличивает вероятность возникновения пожаров, которые могут вспыхнуть из-за зарастания дельты водной растительностью. Пожары тростника и рогоза наносят ущерб уникальной флоре и фауне дельты Волги. Еще одна проблема - нехватка воды в деревнях, особенно тех, которые снабжаются с помощью насосных станций и расположены вдали от основных протоков.

Зайцев отметил, что уровень Каспия напрямую зависит от поступления пресной воды из Волги. В последние годы наблюдается уменьшение пресного стока, что затрагивает не только Волгу, но и другие реки, такие как Урал и Терек. Большая часть пресной воды остается в водохранилищах, что приводит к значительным потерям. Он подчеркнул, что в настоящее время идет маловодный период, связанный с двенадцатилетним циклом в биосфере, подобные периоды уже наблюдались в истории.

Доктор географических наук Александр Бармин, профессор кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева, считает, что обмеление Каспия в значительной степени связано с изменением климата. Он отметил, что климат становится теплее, зимы мягче, выпадает меньше осадков, и уровень грунтовых вод снижается, что уменьшает половодье на Волге. На уровень Каспийского моря также могут влиять тектонические процессы и антропогенные факторы. Бармин полагает, что проблему обмеления Каспия следует обсуждать на уровне всех прикаспийских стран и, возможно, уменьшить нагрузку на добычу нефти, так как это может влиять на уровень моря.

Каспийское море является крупнейшим замкнутым водоемом на планете. В него впадает более 130 рек, включая Волгу, Урал, Терек, Сулак и Самур. На его берегах расположены пять стран: Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В 2023 году в казахстанском регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за быстрого обмеления Каспия, что создало проблемы для работы местного порта и рыбаков.

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