Теребит ухо и суетится: эти незначительные жесты выдают обманщика

Навязчивая доверительность, чрезмерная активность и тревожные жесты могут указывать на попытку обмана, даже если человек выглядит уверенно, отметила клинический психолог Марианна Абравитова. Она рассказала в беседе с NewsInfo о том, как внешне распознать лжеца или мошенника.

В живом общении мошенников чаще всего выдает не мимика, а модель поведения, говорит эксперт. По ее словам, насторожить должна ситуация, когда незнакомый человек слишком быстро переходит на доверительный тон, активно интересуется личной жизнью.

"Очень активно с вами общается как с самым лучшим другом, очень доверительно, очень много сразу что-то предлагает или, например, пока еще не предлагает, но уже окутывает вас в три ряда комплиментами, интересуется вашей жизнью, что-то рассказывает о себе", — пояснила клинический психолог.

Она добавила, что подобная тактика нехарактерна для обычного общения, поскольку нормальное доверие формируется постепенно. Мошенник же, напротив, действует быстро, предлагая готовые алгоритмы решений и демонстрируя мнимую готовность помочь в любой ситуации. Особую уязвимость, по словам специалиста, представляют люди в эмоционально нестабильном состоянии, поскольку они легче поддаются влиянию.

Отдельно Абравитова обратила внимание на признаки лжи, которые можно заметить даже при внешнем спокойствии собеседника.

"Когда человек лжет, его выдают глазодвигательные движения. Когда мы говорим правду, если мы "правши", то мы будем смотреть в верхний угол левого глаза. Если мы врём, наши глаза смотрят в верхний угол правого глаза. Когда человек говорит неправду он начинает тревожиться, бессознательная тревога присутствует", — подчеркнула психолог.

Эксперт подчеркнула, что при обмане часто проявляется бессознательная тревожность.