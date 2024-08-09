Китайская ракета оставила после себя облако обломков в космосе

6 августа Китай успешно запустил первые 18 спутников новой группировки G60, аналогичной "Starlink". Однако, успешный запуск сопровождался образованием множества космических обломков, возникших не из-за спутников, а из-за второй ступени ракеты Luna Marcia 6A, сообщает New-Science.

Спутники были расположены в две колонны по девять штук на вершине второй ступени ракеты. Обломки, по-видимому, возникли из-за разрыва ступени, хотя причина пока неясна. Компании Slingshot Aerospace и Космические силы США зафиксировали более 50 обломков, возникших после разрыва ступени в 18:48 по московскому времени 7 августа.

Ракета Luna Marcia 6A — модифицированная версия Lunga Marcia 6, с дополнительным двигателем и четырьмя ускорителями. Она уже осуществила семь успешных запусков с 2022 года, однако в четвертый раз из семи запусков вторая ступень разрушается на орбите. Первая поломка произошла в 2022 году, сразу после второй миссии, когда обнаружили 60 обломков. Последние случаи произошли в марте и июле 2024 года. Текущая поломка после запуска 6 августа стала пятой.

Фото: NASA/Jenny Mottar