© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:26

Обломки с неба — эвакуация на земле: что пережил Таганрог этой ночью

Обломки беспилотников повредили четыре жилых дома в Таганроге — Mash

Атака беспилотников на юге России привела к повреждению жилых домов и срочной эвакуации людей. Инцидент произошёл в Таганроге, где экстренные службы продолжают работать на месте падения обломков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Повреждения жилых домов и эвакуация

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома. Речь идёт о разрушениях, вызванных падением обломков беспилотников, сбитых средствами противовоздушной обороны. Данные о возможных пострадавших на данный момент уточняются.

Жителей домов, оказавшихся в зоне инцидента, эвакуировали в целях безопасности. Территория оцеплена, доступ посторонних ограничен. Движение транспорта в районе происшествия временно изменено — автомобили направляют в объезд.

Работа сапёров и меры безопасности

На месте падения обломков работают сапёрные подразделения. Специалисты проверяют территорию на наличие взрывоопасных элементов и оценивают степень угрозы для окружающих. До завершения этих работ возвращение жителей в дома невозможно.

Одновременно продолжается координация действий между экстренными службами и силовыми структурами. Основная задача — обеспечить безопасность людей и минимизировать возможные последствия инцидента.

Что известно о направлении атаки

По словам местных жителей, беспилотники самолётного типа заходили со стороны моря. В момент атаки в районе Таганрога активно работали системы ПВО, что, предположительно, и привело к падению обломков на жилую застройку.

Официальные ведомства пока не раскрывали дополнительных подробностей произошедшего. Информация уточняется по мере поступления данных с места событий.

