Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в полный рост делает боковую планку
Женщина в полный рост делает боковую планку
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Упражнения, которые превращают обычный пресс в броню для спины и осанки

Тренер Джефф Шульц назвал боковую планку с подъёмом таза лучшим упражнением для косых мышц

Прокачивая пресс, многие ограничиваются только прямыми мышцами живота. Но настоящий сильный и выносливый корпус невозможен без тренировки косых мышц — тех самых "боковых кубиков". Они отвечают не только за рельеф, но и за правильную осанку, баланс и устойчивость. Чтобы получить полный эффект от занятий, важно включать в программу упражнения именно на косые мышцы. Ниже — подборка из 11 движений, которые помогут разнообразить тренировку и сделать её эффективнее.

1. Breakdancer

Это упражнение сочетает работу пресса и кардио-нагрузку.

"Это упражнение не только прорабатывает косые мышцы, но и поднимает пульс, добавляя кардионагрузку", — сказала сертифицированный инструктор по пилатесу Дженн Серакус.

Исходное положение — на четвереньках, колени чуть приподняты над полом. Нога скользит под корпусом вбок, одновременно рука тянется вверх. Движения выполняются динамично, попеременно на обе стороны.

2. Боковая планка с подъёмом таза

Классическая вариация боковой планки, которая укрепляет не только косые мышцы, но и мышцы спины.

"Это отличное многосуставное упражнение на силу и стабильность", — отметил директор Pinnacle Sports Джефф Шульц.

В упоре на локоть опускайте таз почти до пола и снова поднимайте. В конце подхода задержитесь в верхней точке.

3. Горы на возвышении

Эта версия "альпиниста" выполняется с опорой на скамью или степ.

"Упражнение развивает косые мышцы, пресс, улучшает подвижность таза и кардиовыносливость", — пояснил тренер Джимми Минарди.

Ноги поочерёдно подтягиваются к груди, корпус работает ритмично.

4. Стеклоочистители

Выполняются в планке с опорой на возвышение. Прямая нога скользит в сторону руки и возвращается обратно.

"Бонус в том, что здесь активно подключается верх тела", — отметила тренер Астрид Свон.

Делайте медленно, удерживая корпус в напряжении.

5. Боковые подъёмы из сидячего положения

Пришли в фитнес из боевых искусств.

"Я впервые увидела это упражнение на тренировке по джиу-джитсу и сразу добавила его в свои комплексы", — сказала тренер Даша Либин Андерсон.

Из положения сидя сбоку с весом у груди поднимайтесь на колени и возвращайтесь обратно.

6. Обратные скручивания лёжа

Вариант для тех, кто заботится о спине.

"Упражнение изолирует косые мышцы и защищает поясницу", — считает инструктор Джули Джако.

Колени согнуты под прямым углом, наклоняются в стороны, касаясь пола.

7. Скручивание с поворотом

Идеально для занятий дома.

"Это одно из наших любимых упражнений из книги Barre Fitness", — отметили сооснователи CoreBarreFit Фред ДеВито и Элизабет Халфпапп.

Выполняется с мячом или лёгким гантелем: подъем корпуса, удержание и поворот в сторону.

8. Наклоны с гантелями

Динамичное упражнение, которое можно делать под музыку.

"Сделайте его сложнее: включите бодрый трек и двигайтесь в ритме", — посоветовал тренер Peloton Матти Маджакомо.

Наклон к носкам, затем к пяткам — поочерёдно каждой рукой.

9. Планка с поворотами таза

Классика для всего корпуса.

"Представьте, что переносите бёдра через мяч — движения должны быть широкими и плавными", — пояснила тренер Сара Косте.

Работайте в планке на предплечьях, скручивая корпус влево и вправо.

10. Горные бегуны по одной стороне

Интенсивный вариант "альпиниста".

"Эти движения прорабатывают одну сторону за раз, усиливая нагрузку", — сказал мастер-тренер KORE Джо Буффа.

Колено тянется к противоположному локтю, затем меняется сторона.

11. Как строить тренировку

Эти упражнения можно объединить в круговую тренировку или выбрать 3-4 и добавлять к привычным занятиям. Для выполнения понадобится минимум инвентаря — гантели, эспандер или небольшой мяч. Важно выполнять движения контролируемо и подключать дыхание: выдох всегда приходится на усилие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Кристина Торде объяснила важность чередования push и pull упражнений сегодня в 18:10

Толкай или тяни: главный секрет тренировок, который меняет тело быстрее всего

Откройте для себя принцип push-pull: простая, но эффективная система тренировок, которая поможет развить силу, избежать перетренированности и улучшить функциональность.

Читать полностью » Тренер Peloton Робин Арсон представила 30-дневный челлендж на беговой дорожке сегодня в 17:10

Один месяц, один план: как дорожка ломает представления о скучном кардио

Четырёхнедельная программа на беговой дорожке поможет развить скорость, силу и выносливость. Узнайте, как превратить тренировки в захватывающий процесс.

Читать полностью » Упражнения тай-чи укрепляют мышцы и снижают стресс — заявила инструктор Марша Бэйтмен сегодня в 16:50

Тай-чи: древний ключ к здоровью, который прячется в медленных движениях

Тай-чи объединяет медитацию и физическую активность, помогает укрепить тело и успокоить разум. Почему всё больше людей начинают практиковать его?

Читать полностью » Рукинг укрепляет мышцы и сердце — объяснила физиотерапевт Джессика Оливарес сегодня в 16:10

Самая простая тренировка, которая заменяет бег и качалку

Простая ходьба превращается в тренд, если добавить немного веса. Узнайте, чем полезен рукинг и как безопасно встроить его в свой фитнес-план.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм сегодня в 15:50

Этот вариант приседаний ломает привычные правила и работает сильнее классики

Приседания на ящик помогают прокачать ягодицы, улучшить технику и даже преодолеть силовое плато. Чем полезен этот вариант упражнения?

Читать полностью » Физиотерапевт Кейт Кроуфорд: нагрузка при беге укрепляет кости и суставы сегодня в 15:10

То, что считалось главным врагом суставов, оказалось их защитником

Бег укрепляет суставы и продлевает здоровье коленей. Но есть нюансы, которые важно учитывать, чтобы тренировки приносили пользу, а не травмы.

Читать полностью » Фигуристка Евгения Медведева покинула поле после ушиба на благотворительном матче сегодня в 14:14

Чемпионка мира ушла с поля, держась за живот

Евгения Медведева неожиданно покинула футбольное поле, но травма оказалась несерьёзной — фигуристка с юмором отнеслась к ситуации.

Читать полностью » Евгений Плющенко предложил назначить Александра Мостового главным тренером сборной России сегодня в 13:11

Неожиданный голос из фигурного катания в споре о будущем футбольной команды

Евгений Плющенко предложил заменить Валерия Карпина в сборной России по футболу и назвал единственного кандидата, достойного этой должности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт React Physical Therapy Франко Калабрезе назвал последствия неправильной осанки
Еда

Турецкий метод приготовления маринованного перца за три дня сохраняет витамины
Туризм

Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома
Технологии

Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи
Красота и здоровье

Специалисты: специи в сочетании с зелёным чаем помогают снизить тревожность и улучшить сон
УрФО

В Свердловской области возбудили дело после жарки зефира на мемориале в Каменске-Уральском
Садоводство

Садоводы назвали оптимальные условия хранения семян помидоров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet