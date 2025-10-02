Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с гантелями
Тренировка с гантелями
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Косые мышцы — скрытый корсет тела: почему их называют главным секретом сильного пресса

Фитнес-тренеры: боковая планка укрепляет косые мышцы и снижает риск болей в пояснице

Косые мышцы живота играют куда более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. Эти парные мышцы образуют боковую часть брюшной стенки и работают в связке с прямой мышцей живота, формируя своеобразный защитный корсет для позвоночника и внутренних органов. Благодаря им мы можем наклоняться, поворачиваться и удерживать корпус в устойчивом положении. Но самое ценное — именно косые мышцы помогают снизить нагрузку на спину, улучшить спортивные результаты и сделать движения в повседневной жизни более точными и экономичными.

Почему стоит уделять внимание косым мышцам

Сильный пресс — это не только про эстетику. Развитые косые мышцы живота:

  • стабилизируют позвоночник и помогают держать правильную осанку;

  • уменьшают риск болей в пояснице;

  • делают повседневные движения проще и безопаснее;

  • повышают эффективность в спорте за счёт передачи усилий от ног к рукам;

  • снижают вероятность травм.

Советы шаг за шагом

  1. Чередуйте динамические и статические упражнения. Например, "велосипед" и боковая планка.

  2. Работайте над техникой — корпус должен разворачиваться за счёт мышц живота, а не инерции.

  3. Подбирайте подходящий инвентарь: фитнес-мяч, турник, блочный тренажёр, гирю.

  4. Делайте 3-4 подхода по 10-20 повторений для динамики и по 30-60 секунд для статики.

  5. Добавляйте нагрузку постепенно: используйте блины, гантели, утяжелители.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Перекачивать косые мышцы → талия становится шире → делайте упор на статику и упражнения с собственным весом.

  • Выполнять движения рывками → риск травм поясницы → контролируйте амплитуду и темп.

  • Игнорировать технику дыхания → быстрое утомление → выдыхайте при усилии, втягивайте живот.

А что если…

Если нет доступа к спортзалу, тренировка дома будет не менее эффективной. Достаточно коврика, эспандера и фитнес-мяча. Даже простая боковая планка или "помешивание" на мяче помогут укрепить корпус. А в качестве альтернативы тренажёрам можно использовать гантели или даже бутылки с водой.

FAQ

Как часто тренировать косые мышцы?

По одному упражнению можно включать в каждую тренировку — мышцы кора быстро восстанавливаются.

Сколько стоит минимальный набор инвентаря?

Фитнес-мяч — от 1000 рублей, эспандер — от 500 рублей, пара гантелей — от 1500 рублей.

Что лучше для косых мышц — динамика или статика?

Эффективнее их сочетать. Динамика развивает силу, а статика — выносливость и контроль над телом.

Мифы и правда

  • Миф: если качать косые, талия исчезнет. Правда: при умеренных нагрузках мышцы укрепятся, а объёмы не изменятся.

  • Миф: скручивания достаточно. Правда: без статических упражнений мышцы не получат полной нагрузки.

  • Миф: тренироваться надо каждый день. Правда: достаточно 3-4 раз в неделю.

Сон и психология

Хроническая усталость и недосып снижают мотивацию к тренировкам и ухудшают восстановление мышц. Оптимум — 7-8 часов сна. Осознанность в упражнениях также важна: концентрируясь на работе мышц, вы повышаете эффективность тренировки.

3 интересных факта

  • В боковой планке на GHD косые мышцы работают сильнее, чем в классической.

  • По данным ACE, упражнение "велосипед" признано одним из самых результативных для косых мышц.

  • Косые мышцы участвуют даже в дыхании, помогая управлять давлением внутри брюшной полости.

Исторический контекст

Ещё в античные времена воины уделяли внимание укреплению корпуса. В упражнениях древних греков и римлян встречались элементы боковых наклонов и поворотов. В средневековье фехтовальщики и борцы также активно использовали упражнения для мышц кора. Сегодня их роль только возросла — косые мышцы считают ключевыми для профилактики проблем со спиной и улучшения качества жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жим лёжа: пошаговая техника и рекомендации мастера спорта Евгения Пронина вчера в 17:10

Жим лёжа: упражнение, которое строит не только грудь, но и характер

Узнайте, как правильно делать жим лёжа, чтобы развивать грудь и руки, не рискуя здоровьем. В материале — техника, ошибки и полезные варианты.

Читать полностью » Скручивания на пресс укрепляют мышцы живота и снижают нагрузку на поясницу — данные тренеров вчера в 16:10

Скручивания против складки: неожиданная разница, о которой молчат тренеры

Скручивания на пресс считаются безопасным упражнением, но и здесь есть нюансы. Разбираем технику, ошибки и способы усложнить движение.

Читать полностью » Тренировка дома без инвентаря: планка, выпады и отжимания для пресса и ног вчера в 15:10

Пресс и ноги в одном комплексе: неожиданный способ прокачать всё тело

Комплекс из пяти упражнений без оборудования за 20 минут даст сильную нагрузку на пресс и ноги, а также повысит общую выносливость.

Читать полностью » Федерация настольного тенниса РФ наказала спортсменку за травмирование соперниц ракеткой вчера в 14:10

Турнир памяти Леонтьева обернулся скандалом: ракетка травмировала детей

Юная теннисистка получила полугодовую дисквалификацию за неспортивное поведение. Почему это решение стало важным уроком для всего молодёжного спорта?

Читать полностью » ФИФА может изменить правила: после сейва вратаря игра будет продолжена ударом от ворот вчера в 13:46

Конец драматичным добиваниям? ФИФА обсуждает новый порядок пенальти

ФИФА обсуждает запрет добивания после пенальти. Легендарный вратарь Ринат Дасаев считает, что это облегчит жизнь голкиперам, но снизит зрелищность.

Читать полностью » Вячеслав Фетисов сомневается в участии Александра Овечкина в Олимпиаде-2030 вчера в 12:12

В 44 года на лед? Будущее Овечкина в сборной вызывает всё больше сомнений

Вячеслав Фетисов сомневается, что Александр Овечкин сможет сыграть за сборную России на Олимпиаде. Почему его шансы минимальны?

Читать полностью » Матия Попович подписал контракт с ЦСКА и рассказал о целях в клубе вчера в 11:39

Новый сербский легионер ЦСКА: Попович раскрывает цель перехода

Матия Попович подписал контракт с ЦСКА и объяснил, зачем приехал в Россию. Что ждёт сербского нападающего в составе армейцев?

Читать полностью » Российский хоккеист Капризов подписал новое соглашение с клубом НХЛ вчера в 10:34

Лидер атак остаётся дома: Капризов поставил подпись под историческим соглашением

Кирилл Капризов продлил контракт с «Миннесотой Уайлд» на восемь лет. Почему этот шаг важен для клуба и его болельщиков?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

При зимовке гибискусу сокращают полив и обеспечивают 5–6 часов света — советы садоводов
Садоводство

Агрономы рекомендуют использовать аммофос весной для овощей, ягод и плодовых культур
Садоводство

Для сушки ягод во влажном климате Ленобласти лучше использовать духовку или дегидратор
Авто и мото

Uber инвестировал $300 млн в Lucid и заказал 20 тыс. электрокроссоверов Gravity
Культура и шоу-бизнес

Сфинксы Египетского моста в Санкт-Петербурге отправлены на реставрацию до весны 2026 года
Туризм

Green Flow: осень считается лучшим временем для поездок в горы России
Еда

Праздничный пирог сочетает сочные фрукты, нежное тесто и легкую пряность
Еда

Сушёная курица в домашних условиях сохраняет полезные свойства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet