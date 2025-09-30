Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:14

Одно движение — и талия станет толще: ошибка, из-за которой пропадает рельеф

Фитнес-тренер: тренировка косых мышц без контроля дыхания опасна для позвоночника

Косые мышцы живота играют ключевую роль не только в формировании красивого рельефа талии, но и в поддержании правильной осанки. Эти мышцы участвуют в каждом повороте, наклоне и стабилизации корпуса, а значит, их укрепление полезно как для спорта, так и для здоровья спины.

Анатомия бокового пресса

Косые мышцы живота состоят из двух основных слоев: наружных и внутренних. Наружная косая — самая крупная и заметная, именно она отвечает за визуальный рельеф. Под ней расположена внутренняя косая, которая скрыта глубже, но активно участвует в работе корпуса. В связке с ними работают прямая и поперечная мышцы живота: первая формирует "кубики", вторая выполняет роль своеобразного корсета, стягивая талию.

Интересная особенность заключается в том, что при наклонах в правую сторону активнее всего включается левая часть бокового пресса, и наоборот. Это стоит учитывать, чтобы техника упражнений приносила максимальный эффект.

Сравнение мышечных групп пресса

Мышца Расположение Основная функция Видимость
Наружная косая Боковая часть живота, ближе к поверхности Повороты и наклоны, визуальный рельеф Да
Внутренняя косая Под наружной косой Стабилизация, участие в дыхании Нет
Прямая мышца Передняя часть живота Формирование "кубиков" Да
Поперечная мышца Самый глубокий слой Сжатие и поддержка корпуса Нет

Советы шаг за шагом: как тренировать боковой пресс

  1. Начинайте без отягощений. Освойте технику и почувствуйте мышцы.

  2. Делайте акцент на осознанное сокращение — помогайте себе рукой, контролируя работу.

  3. Используйте упражнения с фитболом и блоками, чтобы расширить амплитуду движений.

  4. Включайте статические позиции — планку и вакуум. Они уменьшают талию и укрепляют глубокие мышцы.

  5. Тренируйте косые мышцы 2-3 раза в неделю по 2-3 подхода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наклоны с тяжелыми гантелями.
    → Последствие: утолщение талии, боли в пояснице.
    → Альтернатива: выполняйте медленные скручивания без веса или с резиновой лентой.

  • Ошибка: резкие движения с рывками.
    → Последствие: риск травмы позвоночника.
    → Альтернатива: плавное выполнение и контроль дыхания.

  • Ошибка: тренировка только боковых наклонов.
    → Последствие: дисбаланс мышц, слабая стабилизация.
    → Альтернатива: добавьте упражнения на планку, "дровосек" и подъем ног с поворотом.

А что если…

А что если тренировать только боковой пресс, игнорируя остальные мышцы живота? Результат окажется неполным: талия не станет тоньше, а баланс корпуса нарушится. Для гармоничного эффекта всегда нужно сочетать динамические упражнения (скручивания) и статические (планка, вакуум).

Плюсы и минусы упражнений на косые мышцы

Плюсы Минусы
Улучшение осанки и стабилизации корпуса При неправильной технике возможны боли в пояснице
Формирование рельефной линии талии Избыточный вес может скрывать мышцы
Уменьшение риска травм спины Чрезмерная нагрузка утолщает талию
Поддержка дыхания и работы внутренних органов Требуют регулярности и терпения

FAQ

Как выбрать упражнения для косых мышц?
Начинайте с простых скручиваний и планки. По мере прогресса добавляйте фитбол, блоки и упражнения "дровосек".

Сколько стоит тренировка в спортзале?
Абонемент в среднем варьируется от 1500 до 4000 рублей в месяц. Но большинство упражнений можно выполнять дома без оборудования.

Что лучше: тренировать косые мышцы дома или в зале?
Дома удобно начать с базовых упражнений. В зале больше возможностей для прогресса благодаря тренажерам и дополнительному оборудованию.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на боковой пресс "сжигают жир на талии".
    Правда: жир сжигается комплексно, локально убрать его невозможно.

  • Миф: чем больше вес в наклонах, тем быстрее появится рельеф.
    Правда: тяжёлые гантели чаще приводят к утолщению талии.

  • Миф: косые мышцы не нужны, если тренировать пресс на кубики.
    Правда: без боковых мышц невозможно сохранить правильную осанку и стабильность корпуса.

3 интересных факта

  1. Волокна косых мышц расположены под углом, благодаря чему формируется V-образная линия внизу живота — так называемая "линия Адониса".

  2. Косые мышцы активно работают при любом движении корпуса, даже если цель — прокачать только прямую мышцу живота.

  3. Укрепление бокового пресса помогает снизить нагрузку на поясницу, особенно у людей, ведущих сидячий образ жизни.

Исторический контекст

Традиционные упражнения на косые мышцы упоминались ещё в античных гимнасиях. Воины выполняли наклоны с камнями, чтобы укрепить корпус перед сражениями. В XX веке с развитием фитнес-культуры появились современные варианты — скручивания, работа с блоками и упражнения на фитболе.

