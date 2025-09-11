Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спортивная девушка
Спортивная девушка
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:38

Самая крупная мышца пресса остаётся невидимой — и именно она формирует талию

Лучшие упражнения для наружной косой мышцы живота названы тренерами

Обычно очертания наружной косой мышцы живота остаются незаметными: её закрывает слой подкожного жира. Видна она, как правило, только у людей с низким процентом жировой ткани и спортивным телосложением. При этом именно эта мышца играет ключевую роль в работе всего корпуса.

Самая крупная мышца живота

Наружная косая — крупнейшая из мышц брюшного пресса. Она формирует силуэт в области талии, поддерживает внутренние органы и участвует во всех движениях, связанных с поворотами корпуса.

С точки зрения анатомии, её вес в среднем составляет 105 ± 12 граммов, что значительно больше, чем у прямой мышцы живота, чей вес около 80 ± 15 граммов.

Где расположена и как работает

Эта мышца занимает верхний уровень брюшной мускулатуры. Под ней находятся внутренняя косая и поперечная мышцы. Спереди она соединяется с зубчатыми мышцами груди, а сзади — переплетается с широчайшими мышцами спины.

Волокна наружной косой мышцы расположены под углом, образуя своеобразную "букву Х". Такая структура обеспечивает контралатеральное движение — когда грудная клетка поворачивается в сторону, противоположную движению таза.

Её важная функция при статичной позе — поддержание внутрибрюшного давления и правильной осанки. При нагрузке она включается во все наклоны и скручивания корпуса.

Главные характеристики

  • самая крупная из мышц живота;
  • волокна расположены под углом;
  • отвечает за стабильность и подвижность корпуса.

Тренировки и ошибки новичков

Для эффективной работы с наружной косой мышцей лучше всего подходят статические упражнения. Классический пример — боковая планка, где важно удерживать корпус от 30 до 60 секунд.

Распространённая ошибка новичков — выполнять боковые наклоны с тяжёлым весом. Это приводит не к развитию мышц пресса, а к переносу нагрузки на позвоночник, плечи и даже шею. Дополнительный вес допустим только для опытных спортсменов, которые умеют правильно чувствовать и подключать разные отделы мышц живота.

Лучшие упражнения для косых

Подобрать универсальный комплекс сложно: разные люди по-разному ощущают работу мышц. Однако есть проверенные варианты, которые помогают развить косые:

  • боковые скручивания лёжа на спине;
  • скручивания на боку;
  • упражнения на фитболе;
  • скручивания на блоке в положении лёжа;
  • упражнение "Дровосек" на блоках;
  • подъёмы ног в висе с поворотом;
  • боковой пресс на верхнем блоке.

Среди базовых упражнений особенно эффективны скручивания с поворотом: лёжа на спине, поднять корпус на 15-20 см и на выдохе плавно повернуть его, направляя локоть к противоположной стороне.

