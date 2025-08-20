Одна миска без мяса — и у питомца начинаются эти опасные болезни

Веганство и вегетарианство становятся всё популярнее среди людей. Но многие владельцы начинают задумываться: а можно ли перевести кошку на растительный рацион? В продаже действительно появились "веганские корма", однако ветеринары и учёные предупреждают — кошкам это может стоить здоровья.

Кошки — облигатные хищники

Эти животные эволюционно запрограммированы есть мясо. Их кишечник короткий, зубы острые, а ферменты плохо расщепляют крахмалы. То, что человеку или собаке подойдёт как источник энергии, для кошки может обернуться проблемами с пищеварением.

Почему растительная диета опасна для кошки

Ключевые вещества, которых не хватает в растительном рационе:

Таурин — незаменим для сердца и зрения. Без мяса кошки его не получают.

Арахидоновая кислота — отвечает за здоровье кожи и обмен веществ.

Витамины A, B1, B3, B12 — жизненно важны для роста, нервной системы, зрения и кожи.

Белок — кошке нужно больше белка, чем собаке или человеку, и растительные источники не перекрывают эту потребность.

Чем грозит дефицит

ослабление мышц и иммунитета;

кожные болезни и выпадение шерсти;

потеря зрения;

болезни сердца (кардиомиопатия);

неврологические нарушения и когнитивные сбои.

Можно ли частично добавлять овощи и фрукты?

Да, некоторые продукты растительного происхождения безопасны для кошек и могут идти как дополнение — например, кусочки огурца, кабачка или немного фруктов. Но основа рациона всегда должна быть животного происхождения.

Кошки не могут быть вегетарианцами или веганами без риска для здоровья. Даже самые дорогие растительные корма не восполняют критические нутриенты.