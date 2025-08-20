Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот рядом с миской
Кот рядом с миской
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:21

Одна миска без мяса — и у питомца начинаются эти опасные болезни

Веганский рацион опасен для кошек: слабость, выпадение шерсти и неврологические нарушения

Веганство и вегетарианство становятся всё популярнее среди людей. Но многие владельцы начинают задумываться: а можно ли перевести кошку на растительный рацион? В продаже действительно появились "веганские корма", однако ветеринары и учёные предупреждают — кошкам это может стоить здоровья.

Кошки — облигатные хищники

Эти животные эволюционно запрограммированы есть мясо. Их кишечник короткий, зубы острые, а ферменты плохо расщепляют крахмалы. То, что человеку или собаке подойдёт как источник энергии, для кошки может обернуться проблемами с пищеварением.

Почему растительная диета опасна для кошки

Ключевые вещества, которых не хватает в растительном рационе:

  • Таурин — незаменим для сердца и зрения. Без мяса кошки его не получают.

  • Арахидоновая кислота — отвечает за здоровье кожи и обмен веществ.

  • Витамины A, B1, B3, B12 — жизненно важны для роста, нервной системы, зрения и кожи.

  • Белок — кошке нужно больше белка, чем собаке или человеку, и растительные источники не перекрывают эту потребность.

Чем грозит дефицит

  • ослабление мышц и иммунитета;

  • кожные болезни и выпадение шерсти;

  • потеря зрения;

  • болезни сердца (кардиомиопатия);

  • неврологические нарушения и когнитивные сбои.

Можно ли частично добавлять овощи и фрукты?

Да, некоторые продукты растительного происхождения безопасны для кошек и могут идти как дополнение — например, кусочки огурца, кабачка или немного фруктов. Но основа рациона всегда должна быть животного происхождения.

Кошки не могут быть вегетарианцами или веганами без риска для здоровья. Даже самые дорогие растительные корма не восполняют критические нутриенты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки обнюхивают дыхание хозяина, чтобы снизить тревожность и укрепить связь сегодня в 7:08

Нос вместо стетоскопа: вот как кошка иногда диагностирует раньше врача

Почему кошка обнюхивает ваше лицо? Это проявление любви или кошка чувствует неладное с вашим здоровьем? Раскрываем тайны поведения питомца.

Читать полностью » Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год сегодня в 6:21

Эти собаки исчезают на глазах: всего 35 щенков в год, а ведь когда-то они были символом аристократии

Узнайте о породах собак, которые находятся на грани исчезновения. Почему борзых, спаниелей и харьеров становится всё меньше, и что можно сделать.

Читать полностью » Бигли и вельш-корги едят любую еду и часто просят добавку сегодня в 5:23

Эти породы собак съедят всё: раскрываем секрет их невероятного аппетита

Узнайте, какие породы собак отличаются отменным аппетитом и готовы есть почти всё! Секрет их неприхотливости кроется в истории и образе жизни.

Читать полностью » Сон кошки на человеке связан с привязанностью и снижением стресса сегодня в 4:43

Нежный жест или скрытый сигнал: зачем кошки выбирают сон на человеке

Почему кошка спит именно на вас? Это проявление любви, потребность в тепле или сигнал о проблемах. Раскрываем секреты кошачьей привязанности и доверия.

Читать полностью » Учёные Университета штата Орегон доказали: кошки формируют привязанность к людям сегодня в 3:31

Кошка смотрит в глаза и мурлычет — хозяева даже не догадываются, что это значит

Учёные раскрыли тайну кошачьей любви: как характер питомца влияет на его поведение и какие знаки помогут понять, что вы действительно важны.

Читать полностью » Собакам разрешены арбуз, яблоко и груша: список летних фруктов от специалистов сегодня в 2:26

Секунда — и собака довольна как никогда: всего один кусочек на жаре

Летом собаки тоже могут лакомиться фруктами, но далеко не всеми. Какие из них принесут пользу, а какие способны навредить — рассказываем в материале.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, что чаще всего собаки пугаются громких звуков и фейерверков сегодня в 1:46

Дождь за окном — и у пса паника: хозяйка использовала простой трюк и изменила всё

Что пугает собак сильнее всего и как помочь питомцу справиться со страхом? От салютов до одиночества — главные причины и способы поддержки.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, чем отличается старение мелких и крупных собак сегодня в 0:26

Внезапная агрессия у собаки — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать

Собаки стареют быстрее людей. Какие признаки подсказывают, что питомец вошёл в пожилой возраст, и как сделать его жизнь комфортной?

Читать полностью »

Новости
Дом

Организация морозильника: как правильно раскладывать продукты
Туризм

Как я использую заметки и метки на картах в путешествии
Садоводство

Уход за малиной в августе: какие побеги обрезать и чем подкармливать
Еда

Как приготовить холодец из индейки без желатина
Садоводство

Эксперты Северной Каролины рассказали, как продлить цветение и урожай в августе
Красота и здоровье

Диетолог Антон Поляков: чипсы опасны для детей и подростков
Еда

Как приготовить минтай под сыром в духовке
Спорт и фитнес

Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали доступные упражнения для укрепления кора при ожирении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru