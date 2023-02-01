Во время обыска в квартире у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний". Помимо сумки Hermes, в нем оказались часы Breguet и мечта заработать миллион.

Ранее украинские СМИ написали, что ГБР проводит Украины проводит обыски у высших налоговиков Киева в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета.