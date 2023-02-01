Во время обыска в квартире у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний". Помимо сумки Hermes, в нем оказались часы Breguet и мечта заработать миллион.
Ранее украинские СМИ написали, что ГБР проводит Украины проводит обыски у высших налоговиков Киева в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета.
Наемники из группы "Моцарт" меняют название
Против них частной военной компании в США начали судебное разбирательство.
Спецслужбы Украины проводят обыски в квартирах чиновников минобороны по делу о коррупции.
СБУ ищет новые улики по делу о покупке некачественных бронежилетов и не только.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.