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  • Опубликована сегодня в 14:22

Чиновница налоговой инспекции составила список желаний и погорела при обыске

Во время обыска в квартире у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний". Помимо сумки Hermes, в нем оказались часы Breguet и мечта заработать миллион.

Ранее украинские СМИ написали, что ГБР проводит Украины проводит обыски у высших налоговиков Киева в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета.

Мир

Наемники из группы "Моцарт" меняют название

Против них частной военной компании в США начали судебное разбирательство.

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Спецслужбы Украины проводят обыски в квартирах чиновников минобороны по делу о коррупции.

СБУ ищет новые улики по делу о покупке некачественных бронежилетов и не только.

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Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

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Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

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Новости