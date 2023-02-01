У бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова прошел обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам Авакова следователи смотрели контракты Airbus шестилетней давности, но ничего не шли.
"Вели себя корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", — добавил Аваков.
Напомним, в результате крушений вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
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