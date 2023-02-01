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  • Опубликована сегодня в 14:43

В квартире экс-главы МВД Украины Авакова прошли обыски по делу о крушении вертолета в Киевской области

У бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова прошел обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Авакова следователи смотрели контракты Airbus шестилетней давности, но ничего не шли.

"Вели себя корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", — добавил Аваков.

Напомним, в результате крушений вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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