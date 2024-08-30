Может ли собака обидеться: что чувствует питомец, когда вы его ругаете

Может ли собака обидеться на хозяина

Собаки способны испытывать широкий спектр эмоций, включая радость, страх и тревогу. Однако "обида" в человеческом понимании — это сложное чувство, которое трудно интерпретировать у животных.

Когда собака кажется обиженной, это может быть связано с ее чувствительностью к вашему настроению. Она может просто чувствовать стресс или тревогу из-за изменений в вашем поведении.

Если вы заметили, что ваша собака стала менее активной или игривой после вашего строгого слова, постарайтесь восстановить доверие через положительное взаимодействие: игры, прогулки и ласки.

Фото: libreshot.com/Martin Vorel(Creative Commons Public Domain Dedication)