© commons.wikimedia.org by C.Stadler/Bwag is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Экономика
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:38

OBI готовит смену вывески: российские гипермаркеты уходят в новый бренд

Сеть OBI продолжит работу под названием DOM Лента

Сеть строительных гипермаркетов OBI в России готовится к ребрендингу и будет работать под названием DOM Лента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещённую на официальном сайте OBI, где компания прямо заявила о скорой смене бренда.

Что известно о ребрендинге и новом названии

На сайте OBI опубликовано краткое сообщение о предстоящих изменениях.

"Мы обновляемся. OBI скоро станет DOM Лента", — говорится в заявлении компании. Формулировка указывает именно на смену названия, а не на закрытие сети или переформатирование магазинов.

Пока деталей о сроках перехода, визуальном стиле и юридической структуре под новым именем в сообщении не приводится. Однако сам факт объявления на официальном ресурсе означает, что ребрендинг уже запущен как публичный процесс.

Сделка и решения регулятора

ТАСС напоминает, что в июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба согласовала компании "Гермес" приобретение сети OBI. Это решение регулятора стало важной вехой для дальнейшей трансформации бизнеса и, судя по нынешнему сообщению, предшествовало переходу к новому бренду.

Масштаб сети и история работы в России

OBI вышла на российский рынок в 2003 году. На сегодняшний день, как уточняет агентство, в стране работают 25 гипермаркетов сети в 11 городах.

Работа гипермаркетов OBI в России была приостановлена в марте 2022 года, однако уже в мае магазины возобновили торговлю.

