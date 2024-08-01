Этот способ поможет обойти замедление YouTube без использования VPN

Российские школьники нашли способ обойти замедление доступа к YouTube, наложенное Роскомнадзором. Для этого они используют популярный видео-мессенджер Discord.
Метод заключается в том, что пользователь копирует ссылку на видео YouTube и вставляет её в чат Discord. После этого видео можно смотреть без задержек и необходимости использования VPN, сообщает Telegram-канал Baza.
Это "открытие" может существенно облегчить доступ к заблокированным или замедленным интернет-ресурсам в России, особенно для молодых пользователей, которые активно используют современные технологии и приложения.
Фото: Openverse/clasesdeperiodismo (CC BY-SA 2.0)
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