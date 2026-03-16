Обезвоживание можно заметить не сразу: вот какие симптомы нельзя пропустить

Ощущение жажды, сухость во рту и темная моча могут указывать на нехватку воды в организме, отметила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. В комментарии NewsInfo специалист перечислила симптомы обезвоживания и напомнила, когда нужна помощь врача.

Признаки обезвоживания зависят от степени дефицита жидкости, отметила врач. По ее словам, на начальном этапе человек может столкнуться с жаждой, сухостью во рту, а также шелушением кожи.

Она добавила, что при длительной нехватке воды появляются и другие симптомы: снижается слюноотделение, уменьшается количество выделяемой мочи, волосы становятся сухими и ломкими.

"Когда нарастает обезвоживание, дополняется это неврологическими симптомами, такими как головокружение, головная боль, возможны мышечные судороги, раздражительность, плохое самочувствие, снижение концентрации внимания. В тяжелых случаях спутанное сознания, обмороки, галлюцинации", — отметила Русакова.

Специалист также посоветовала обращать внимание на изменение стула, снижение аппетита, на запах и цвет мочи.

"Он становится более насыщенным, более темным, появляется резкий аммиачный запах, снижается суточный объем мочеиспусканий", — назвала симптомы диетолог.

Она подчеркнула, что при подозрении на обезвоживание важно обратиться к врачу. В тяжелых случаях, указала эксперт, человеку может потребоваться экстренная медицинская помощь.