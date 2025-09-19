Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:46

Обезьяны пьют без бокалов: шимпанзе ежедневно получают дозу алкоголя, равную бокалу вина у человека

Учёные из Калифорнии зафиксировали системное потребление этанола шимпанзе через естественно ферментированные плоды

Шимпанзе оказались куда более изобретательными гурманами, чем мы привыкли думать. Они ежедневно находят себе необычный источник энергии — слегка подбродившие плоды. Новые наблюдения биологов показали: алкоголь в их рационе — не случайная редкость, а системная часть питания.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели замеры содержания этанола в любимых плодах шимпанзе и сопоставили полученные данные с количеством съедаемых фруктов. Результаты удивили даже самих исследователей.

"На всех исследованных территориях самцы и самки шимпанзе потребляют примерно 14 граммов чистого этанола в день, что соответствует стандартному американскому напитку", — пояснил биолог Алексей Маро.

При массе тела около 40 килограммов это почти две "человеческие порции". Однако обезьяны не пьянеют — для этого им пришлось бы съесть столько плодов, что организм просто не выдержал бы физически.

Откуда берется этанол

Фрукты, которые шимпанзе выбирают в лесах Уганды и Кот-д'Ивуара, содержат в среднем 0,26% алкоголя по весу. Кажется немного, но при дневной норме питания в 4-5 килограммов дозы набегают ощутимые. Это инжир Ficus musuco и крупные плоды Parinari excelsa.

"Шимпанзе поедают от 5 до 10% своей массы тела ежедневно в виде спелых фруктов. Даже низкая концентрация этанола в такой массе даёт впечатляющий результат", — отметил профессор биологии Роберт Дадли.

Сравнение: шимпанзе и человек

Параметр Шимпанзе Человек
Масса тела ~40 кг ~70 кг
Дневная доза этанола ~14 г Эквивалент бокала вина
Источник Фрукты (естественная ферментация) Вино, пиво, крепкие напитки
Эффект Нет признаков опьянения Зависит от дозы и крепости
Роль в питании Дополнительная энергия, сигнал зрелости плодов Чаще — социальная и культурная традиция

Советы шаг за шагом

Для исследователей, изучающих пищевое поведение приматов:

  1. Использовать алкотестеры и газовые хроматографы для замеров этанола в плодах.
  2. Сравнивать данные по регионам и видам растений.
  3. Отслеживать ежедневный рацион конкретных групп шимпанзе.
  4. Проводить анализ мочи животных для поиска метаболитов алкоголя.
  5. Сопоставлять поведение обезьян с содержанием спирта в плодах.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

  • Ошибка: считать, что обезьяны едят забродившие фрукты случайно.
    Последствие: игнорирование важной части их рациона.
    Альтернатива: рассматривать этанол как элемент пищевого поведения.

  • Ошибка: переносить человеческие нормы на приматов.
    Последствие: ложные выводы о вреде или пользе.
    Альтернатива: учитывать массу тела и естественный рацион животных.

  • Ошибка: недооценивать значение запаха этанола.
    Последствие: упущение эволюционных подсказок.
    Альтернатива: исследовать этанол как маркер зрелости и калорийности.

А что если…

А что если "алкогольная привычка" приматов — это ключ к пониманию человеческой тяги к вину и пиву? Согласно "гипотезе пьяной обезьяны", наши предки выбирали забродившие плоды как более питательные, и это поведение закрепилось на уровне генов и психологии.

Плюсы и минусы естественного "алкоголя"

Плюсы Минусы
Сигнал зрелости фруктов Риск переедания и нагрузка на пищеварение
Дополнительные калории Возможность скрытых метаболических нагрузок
Усиление вкуса и запаха плодов Вероятность ошибок в выборе корма

FAQ

Шимпанзе пьянеют?
Нет, концентрации слишком низкие, чтобы вызвать опьянение.

Зачем животные ищут именно такие плоды?
Этанол служит сигналом: где есть спирт, там много сахара, а значит — больше энергии.

Можно ли говорить о "зависимости"?
Пока нет доказательств, что у животных формируется психологическая зависимость. Это скорее часть естественного рациона.

Мифы и правда

  • Миф: этанол — это яд для всех животных.
    Правда: в малых дозах он естественная часть рациона приматов.

  • Миф: алкоголь у людей появился только с виноделием.
    Правда: тяга к нему уходит корнями в эволюцию.

  • Миф: только приматы ищут подбродившие плоды.
    Правда: птицы и лори тоже выбирают продукты с этанолом.

Исторический контекст

  • Древние люди уже сталкивались с ферментированными фруктами в природе.
  • В 2000-х годах Роберт Дадли сформулировал "гипотезу пьяной обезьяны".
  • В 2010-х учёные начали системно изучать этанол в диком рационе приматов.

Три интересных факта

  1. Ай-ай и тонкие лори в неволе стабильно выбирают нектар с наибольшим содержанием алкоголя.
  2. Птицы нередко клюют подбродившие ягоды и демонстрируют поведение, напоминающее опьянение.
  3. У человека ферменты для переработки этанола развиты лучше, чем у большинства животных.

