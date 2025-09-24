Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Альфа-самец шимпанзе в джунглях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 5:40

Обезьяны на вечеринке без бокалов: сколько вина ежедневно "выпивают" шимпанзе в джунглях

Учёные Калифорнийского университета подсчитали ежедневное потребление алкоголя шимпанзе

Шимпанзе — ближайшие ныне живущие родственники человека — регулярно сталкиваются с алкоголем в естественной среде. Конечно, они не пьют из бокалов, но получают этанол из перезревших фруктов, которые становятся частью их рациона. Новые исследования показали: доза спирта, поступающая к приматам ежедневно, сопоставима с человеческой. Это открытие помогает по-новому взглянуть на происхождение человеческой тяги к алкоголю.

"Гипотеза пьяной обезьяны"

Ещё в начале 2000-х американский биолог Роберт Дадли (Robert Dudley) предложил гипотезу: влечение приматов к запаху и вкусу этанола помогало находить наиболее зрелые и калорийные фрукты. В процессе брожения сахара фруктов превращаются в спирт благодаря дрожжам. Таким образом, способность чувствовать этанол могла дать эволюционное преимущество.

Однако долгое время у этой идеи не было количественных подтверждений: учёные не знали, сколько алкоголя реально попадает в организм животных в дикой природе.

Новые данные: сколько пьют шимпанзе

Международная команда приматологов под руководством Алексея Маро (Aleksey Maro) из Калифорнийского университета наблюдала за шимпанзе в Уганде и Кот-д'Ивуаре.

Сначала исследователи выяснили, какие фрукты предпочитают приматы. В Уганде — это плоды фигового дерева Ficus mucuso, а в Кот-д'Ивуаре — плоды Parinari excelsa, которые любят и слоны. Затем собрали такие же плоды для анализа.

Результаты показали: содержание этанола в них составляло 0,3-0,4 %. На первый взгляд немного, но взрослый шимпанзе за день съедает до 10 % своей массы тела в виде фруктов. В итоге в организм поступает около 14 граммов чистого этанола.

Для сравнения: в бокале вина объёмом 125 мл (12,5 %) содержится почти 12 граммов алкоголя. Получается, что шимпанзе весом около 40 кг ежедневно потребляют эквивалент двух бокалов вина для человека весом 70 кг.

Сравнение: человек и шимпанзе

Параметр Шимпанзе Человек
Масса тела ~40 кг ~70 кг
Доза этанола в день 14 г 12 г (в бокале вина)
Источник алкоголя Фрукты (естественное брожение) Напитки (искусственные концентрации)
Отношение Случайное потребление Осознанный выбор

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что шимпанзе намеренно ищут алкоголь.
    Последствие: искажение сути экспериментов.
    Альтернатива: понимать, что этанол они получают лишь вместе с едой.

  • Ошибка: думать, что у приматов возможен алкоголизм.
    Последствие: неверные выводы о поведении животных.
    Альтернатива: помнить, что концентрации спирта в природе низкие.

  • Ошибка: игнорировать эволюционную основу тяги к этанолу у человека.
    Последствие: упрощённое понимание проблемы алкоголизма.
    Альтернатива: учитывать древние адаптации в изучении зависимостей.

А что если…

Если гипотеза "пьяной обезьяны" верна, тяга человека к алкоголю уходит корнями в миллионы лет эволюции. Наши предки также питались забродившими фруктами и усваивали этанол вместе с ценными сахарами. Это объясняет, почему даже сегодня мозг реагирует на вкус и запах спирта как на сигнал вознаграждения.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Подтверждена полевыми наблюдениями и анализом Пока мало данных по другим видам
Объясняет древние корни тяги к спирту Не отражает сознательное потребление человеком
Открывает новые направления исследований Эксперименты сложны и затратны

FAQ

Правда ли, что шимпанзе регулярно пьянеют?
Нет. Концентрации алкоголя малы, опьянение практически не наступает.

Зачем учёные изучают этот вопрос?
Чтобы понять эволюционные причины человеческой тяги к алкоголю.

Можно ли сравнить шимпанзе с людьми?
Да, но с поправкой: у людей алкоголь — сознательный выбор, у обезьян — случайная часть рациона.

Мифы и правда

  • Миф: шимпанзе пьют как люди.
    Правда: они получают спирт только с фруктами.

  • Миф: алкоголь для них опасен.
    Правда: концентрации низкие и не наносят вреда.

  • Миф: человек впервые познакомился с алкоголем лишь в истории виноделия.
    Правда: контакт с этанолом был у предков ещё в дикой природе.

Исторический контекст

  • Более 20 лет назад Роберт Дадли сформулировал гипотезу "пьяной обезьяны".

  • В 2010-х начались первые полевые исследования содержания этанола в рационе приматов.

  • В 2020-х впервые получили количественные данные о ежедневной дозе алкоголя у диких шимпанзе.

Три интересных факта

  1. Слоны тоже любят плоды Parinari excelsa и способны искать именно забродившие экземпляры.

  2. Учёные брали образцы мочи шимпанзе под деревьями, защищаясь зонтом от "брызг".

  3. Это первая работа, которая дала точные цифры ежедневного потребления спирта дикими приматами.

