Теперь в объезд: как восстанавливают ключевую трассу в Приамурье

В Тындинском округе Амурской области запустили временный объезд на 79-м километре федеральной трассы "Лена", где 5 августа произошло обрушение дорожного полотна возле реки Средний Ольдогой. Авария привела к введению режима ЧС, поскольку этот участок — единственная автомобильная связь Якутии с Амурской областью и остальной Россией.

Новый объездной путь протяженностью 400 метров доступен для всех видов транспорта. Для его обустройства дорожные службы уложили две водопропускные трубы диаметром 2,5 метра, отсыпали 26 тысяч кубометров грунта и начали укладку щебеночно-песчаного покрытия. В ближайшее время на участке установят барьерные ограждения и временные дорожные знаки.

Ранее, после аварии, движение по трассе было ограничено — пропускали только легковые автомобили. Теперь грузовики и другая техника смогут беспрепятственно следовать по маршруту, что особенно важно для перевозки грузов в Якутию.

Власти региона продолжают мониторить ситуацию и готовят план капитального восстановления поврежденного участка. Пока сроки завершения основных работ не называются, но временное решение позволит избежать транспортного коллапса на стратегически важной магистрали.