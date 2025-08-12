Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:24

Теперь в объезд: как восстанавливают ключевую трассу в Приамурье

В Амурской области открыли временный объезд на трассе «Лена» после провала дороги

В Тындинском округе Амурской области запустили временный объезд на 79-м километре федеральной трассы "Лена", где 5 августа произошло обрушение дорожного полотна возле реки Средний Ольдогой. Авария привела к введению режима ЧС, поскольку этот участок — единственная автомобильная связь Якутии с Амурской областью и остальной Россией.

Новый объездной путь протяженностью 400 метров доступен для всех видов транспорта. Для его обустройства дорожные службы уложили две водопропускные трубы диаметром 2,5 метра, отсыпали 26 тысяч кубометров грунта и начали укладку щебеночно-песчаного покрытия. В ближайшее время на участке установят барьерные ограждения и временные дорожные знаки.

Ранее, после аварии, движение по трассе было ограничено — пропускали только легковые автомобили. Теперь грузовики и другая техника смогут беспрепятственно следовать по маршруту, что особенно важно для перевозки грузов в Якутию.

Власти региона продолжают мониторить ситуацию и готовят план капитального восстановления поврежденного участка. Пока сроки завершения основных работ не называются, но временное решение позволит избежать транспортного коллапса на стратегически важной магистрали.

