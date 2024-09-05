Ритейлер "Лемана Про" запускает поставки стройматериалов в сектор строительства

На Восточном экономическом форуме состоялось заключение стратегического партнёрства между Банком "Дом.РФ" и ритейлером "Лемана Про" (ранее известным как "Леруа Мерлен"). Соглашение предусматривает совместную работу по обеспечению строительных проектов жилой и социальной инфраструктуры по всей стране.

В рамках сотрудничества Банк "Дом.РФ" будет предоставлять девелоперским и строительным компаниям льготные финансовые инструменты и кредитные продукты, способствуя реализации их проектов. В свою очередь, "Лемана Про" обеспечит бесперебойные поставки современных строительных материалов, а также предложит индивидуальные решения, профессиональные консультации и комплексное сопровождение проектов.

Первоначально фокус будет направлен на развитие многоквартирного и частного домостроения в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и других регионах.

История "Лемана Про" связана с французской сетью гипермаркетов Leroy Merlin, специализирующейся на товарах для ремонта и обустройства дома. В 2022 году владелец сети, компания ADEO, принял решение прекратить инвестирование в российское подразделение. Впоследствии, российское подразделение перешло под управление локального менеджмента, а в конце 2023 года контрольный пакет акций приобрела компания Scenari Holding LP, зарегистрированная в ОАЭ. Весной 2024 года произошла смена юридического наименования с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид", а летом был объявлен ребрендинг, в результате которого магазины стали работать под брендом "Лемана Про".

Восточный экономический форум, проходящий во Владивостоке, стал платформой для подписания данного важного соглашения, свидетельствующего о стремлении партнёров к развитию строительной отрасли и обеспечению граждан доступным и качественным жильём.

Таким образом, стратегическое партнёрство "Дом.РФ" и "Лемана Про" открывает новые возможности для динамичного развития жилищного строительства в России и способствует укреплению экономики страны.

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