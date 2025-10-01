Ожирение ломает не только тело, но и психику: замкнутый круг депрессии и еды

Тема лишнего веса давно перестала быть исключительно вопросом внешности. Сегодня ожирение — это глобальная медицинская проблема, которая напрямую связана с риском хронических заболеваний и снижением продолжительности жизни. Доктор Ольга Павлова в своем телеграм-канале напомнила, что избыточная масса тела несет серьезную опасность для здоровья.

Масштаб проблемы

По данным Минздрава, в России уже около 40 миллионов человек страдают ожирением. Министр здравоохранения Михаил Мурашко прогнозирует, что к 2030 году половина взрослого населения страны будет иметь избыточный вес. Если тенденция сохранится, ожирение станет "новой нормой".

Это тревожный сигнал, ведь лишний вес редко ограничивается только эстетическим дискомфортом. Он открывает дорогу целому ряду заболеваний, которые могут сокращать жизнь на десятилетия.

Медицинские последствия ожирения

Ожирение значительно увеличивает риск:

сахарного диабета II типа;

сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт);

некоторых видов рака;

раннего старения организма;

проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Психологический аспект также нельзя недооценивать. Депрессия названа "скрытой эпидемией": она подталкивает к перееданию и снижению активности, а лишний вес, в свою очередь, усиливает чувство тревоги и недовольства собой. Получается замкнутый круг, выбраться из которого сложно без комплексного подхода.

Сравнение: жизнь с нормальным весом и при ожирении