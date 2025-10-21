Лишний вес превращается в приговор: врачи назвали органы, которые первыми страдают от ожирения

Многие привыкли считать ожирение исключительно эстетической проблемой, но врачи всё чаще говорят о его прямой связи с развитием онкологических заболеваний. По словам онкоуролога Дебо Бедена, избыточный вес — один из самых недооценённых факторов риска, который способен спровоцировать рак почек, мочевого пузыря и предстательной железы.

"При ожирении высок риск хронического воспаления и нарушения насыщения тканей кислородом. В результате под угрозой оказывается здоровье почек, мочевого пузыря и предстательной железы", — отметил врач Дебо Беден.

Он подчеркнул, что избыточная масса тела создаёт благоприятную среду для мутаций клеток и хронических воспалительных процессов, которые в итоге могут перейти в онкологию.

Почему ожирение опасно для организма

Лишний вес не просто влияет на внешний вид — он меняет внутреннюю химию организма. Жировая ткань активно вырабатывает гормоны и вещества, усиливающие воспаление. В результате нарушается обмен веществ, замедляется кровоток и ухудшается снабжение органов кислородом.

Хронический дефицит кислорода (гипоксия) заставляет клетки адаптироваться, и при этом возрастает вероятность ошибок в их делении. Именно такие сбои часто становятся пусковым механизмом раковых процессов.

Кроме того, у людей с ожирением чаще развивается инсулинорезистентность — состояние, при котором уровень инсулина в крови постоянно повышен. Этот гормон стимулирует рост клеток, что также может способствовать развитию опухолей.

Какие органы страдают в первую очередь

Почки. Избыточная нагрузка на фильтрацию и воспаление сосудов увеличивают риск образования опухолей.

Мочевой пузырь. Нарушения обмена и застойные процессы создают благоприятные условия для мутаций клеток.

Предстательная железа. Гормональные сбои и хроническое воспаление повышают риск развития рака простаты у мужчин среднего возраста.

"За последние десятилетия наблюдается рост онкологических заболеваний, спровоцированных ожирением. Чаще всего недуги выявляют у мужчин молодого и среднего возраста", — отметил онкоуролог.

В зоне риска также пациенты с наследственной предрасположенностью: если в семье уже были случаи онкозаболеваний, вес стоит контролировать особенно тщательно.

Советы шаг за шагом: как снизить риск рака при лишнем весе

Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь усиливают окислительный стресс и повреждают клетки. Пересмотрите рацион. Уберите переработанные продукты, фастфуд и избыток сахара. Включите овощи, рыбу, орехи, цельнозерновые продукты. Двигайтесь регулярно. Физическая активность ускоряет обмен веществ и снижает уровень воспаления. Достаточно 30 минут умеренных нагрузок в день. Следите за уровнем сахара. Контроль глюкозы помогает предупредить инсулинорезистентность. Проходите профилактические осмотры. Ранняя диагностика позволяет выявить изменения в организме до появления симптомов. Следите за массой тела. Оптимальный индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах 18,5-24,9.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что несколько лишних килограммов неопасны.

Последствие: постепенное развитие ожирения и хронических воспалений.

Альтернатива: контролировать вес и уровень активности уже при первых изменениях.

Ошибка: начинать жёсткие диеты без наблюдения врача.

Последствие: дефицит питательных веществ, сбои обмена.

Альтернатива: выбирать сбалансированный рацион под руководством диетолога.

Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.

Последствие: позднее выявление опухоли, сложное лечение.

Альтернатива: ежегодно проходить УЗИ, сдавать анализы и наблюдаться у специалистов.

Таблица: влияние ожирения на органы и риск онкологии