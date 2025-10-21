Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лекарство против рака
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Лишний вес превращается в приговор: врачи назвали органы, которые первыми страдают от ожирения

Онкоуролог Дебо Беден рассказал, как ожирение повышает риск рака почек и простаты

Многие привыкли считать ожирение исключительно эстетической проблемой, но врачи всё чаще говорят о его прямой связи с развитием онкологических заболеваний. По словам онкоуролога Дебо Бедена, избыточный вес — один из самых недооценённых факторов риска, который способен спровоцировать рак почек, мочевого пузыря и предстательной железы.

"При ожирении высок риск хронического воспаления и нарушения насыщения тканей кислородом. В результате под угрозой оказывается здоровье почек, мочевого пузыря и предстательной железы", — отметил врач Дебо Беден.

Он подчеркнул, что избыточная масса тела создаёт благоприятную среду для мутаций клеток и хронических воспалительных процессов, которые в итоге могут перейти в онкологию.

Почему ожирение опасно для организма

Лишний вес не просто влияет на внешний вид — он меняет внутреннюю химию организма. Жировая ткань активно вырабатывает гормоны и вещества, усиливающие воспаление. В результате нарушается обмен веществ, замедляется кровоток и ухудшается снабжение органов кислородом.

Хронический дефицит кислорода (гипоксия) заставляет клетки адаптироваться, и при этом возрастает вероятность ошибок в их делении. Именно такие сбои часто становятся пусковым механизмом раковых процессов.

Кроме того, у людей с ожирением чаще развивается инсулинорезистентность — состояние, при котором уровень инсулина в крови постоянно повышен. Этот гормон стимулирует рост клеток, что также может способствовать развитию опухолей.

Какие органы страдают в первую очередь

  • Почки. Избыточная нагрузка на фильтрацию и воспаление сосудов увеличивают риск образования опухолей.

  • Мочевой пузырь. Нарушения обмена и застойные процессы создают благоприятные условия для мутаций клеток.

  • Предстательная железа. Гормональные сбои и хроническое воспаление повышают риск развития рака простаты у мужчин среднего возраста.

"За последние десятилетия наблюдается рост онкологических заболеваний, спровоцированных ожирением. Чаще всего недуги выявляют у мужчин молодого и среднего возраста", — отметил онкоуролог.

В зоне риска также пациенты с наследственной предрасположенностью: если в семье уже были случаи онкозаболеваний, вес стоит контролировать особенно тщательно.

Советы шаг за шагом: как снизить риск рака при лишнем весе

  1. Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь усиливают окислительный стресс и повреждают клетки.

  2. Пересмотрите рацион. Уберите переработанные продукты, фастфуд и избыток сахара. Включите овощи, рыбу, орехи, цельнозерновые продукты.

  3. Двигайтесь регулярно. Физическая активность ускоряет обмен веществ и снижает уровень воспаления. Достаточно 30 минут умеренных нагрузок в день.

  4. Следите за уровнем сахара. Контроль глюкозы помогает предупредить инсулинорезистентность.

  5. Проходите профилактические осмотры. Ранняя диагностика позволяет выявить изменения в организме до появления симптомов.

  6. Следите за массой тела. Оптимальный индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах 18,5-24,9.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что несколько лишних килограммов неопасны.
    Последствие: постепенное развитие ожирения и хронических воспалений.
    Альтернатива: контролировать вес и уровень активности уже при первых изменениях.

  • Ошибка: начинать жёсткие диеты без наблюдения врача.
    Последствие: дефицит питательных веществ, сбои обмена.
    Альтернатива: выбирать сбалансированный рацион под руководством диетолога.

  • Ошибка: игнорировать профилактические осмотры.
    Последствие: позднее выявление опухоли, сложное лечение.
    Альтернатива: ежегодно проходить УЗИ, сдавать анализы и наблюдаться у специалистов.

Таблица: влияние ожирения на органы и риск онкологии

Орган Последствие ожирения Возможное заболевание
Печень Жировая дистрофия, воспаление Гепатоцеллюлярная карцинома
Почки Повышенная нагрузка и гипоксия тканей Рак почки
Мочевой пузырь Застой мочи, воспаление Рак мочевого пузыря
Простата Гормональные сбои, воспаление Рак предстательной железы
Молочные железы Повышение уровня эстрогенов Рак груди

А что если наследственность уже отягощена?

Людям, чьи близкие родственники болели онкологическими заболеваниями, нужно быть особенно внимательными. Контроль веса в этом случае играет ключевую роль: ожирение может ускорить запуск генетических предрасположенностей.

Врач советует таким пациентам регулярно проходить обследования и сдавать анализы на онкомаркеры, чтобы выявить возможные изменения на раннем этапе.

Мифы и правда

Миф 1. Рак развивается только у людей с плохими привычками.
Правда. Даже правильный образ жизни не гарантирует защиту, но снижает риск в несколько раз.

Миф 2. Физическая активность не влияет на риск онкологии.
Правда. Доказано, что умеренные тренировки снижают вероятность развития рака кишечника и простаты.

Миф 3. Ожирение — проблема только внешности.
Правда. Это хроническое воспалительное состояние, способное вызвать тяжёлые болезни, включая рак.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли "пережить" ожирение без последствий?
Нет. Даже если вес стабилен, воспалительные процессы внутри организма продолжаются и влияют на органы.

Как понять, что вес уже опасен?
Если индекс массы тела выше 30 — это ожирение. Дополнительный признак — жировые отложения в области живота.

Помогает ли похудение снизить риск рака?
Да. Даже потеря 5-10% массы тела значительно снижает уровень воспаления и нагрузку на органы.

Как часто нужно проходить медосмотр?
Минимум раз в год. При наследственной предрасположенности — дважды в год.

Три интересных факта

  1. По данным ВОЗ, ожирение связано более чем с 13 типами рака, включая рак печени, желудка и поджелудочной железы.

  2. Каждый третий случай онкологии у мужчин в Европе связан с избыточным весом.

  3. Люди, ведущие активный образ жизни, сокращают риск онкозаболеваний на 25-30%.

Исторический контекст

Учёные впервые заподозрили связь между ожирением и раком ещё в 1970-х годах. Однако доказательная база появилась только в XXI веке, когда крупные исследования подтвердили: лишний вес изменяет гормональный фон и провоцирует воспалительные процессы, ведущие к мутациям клеток. Сегодня медики называют ожирение одной из главных эпидемий современности, стоящей в одном ряду с курением и гиподинамией.

