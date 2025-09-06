Ожирение и рак: связь, о которой редко говорят вслух

Избыточный вес сегодня признан одной из самых серьёзных угроз для здоровья, и его влияние выходит далеко за рамки привычных сердечно-сосудистых и эндокринных проблем. Онкогинеколог Радмир Ахмеров из "СМ-Клиника" в интервью "Газете.Ru" подчеркнул: ожирение напрямую связано с повышенным риском развития злокачественных опухолей репродуктивной системы у женщин.

Лишний вес и онкология

По словам специалиста, примерно 30% случаев рака органов репродуктивной системы фиксируется у пациенток с избыточной массой тела. Особенно часто это касается рака молочной железы, матки и яичников. Причём такие опухоли у женщин с индексом массы тела выше 30 нередко протекают агрессивнее и непредсказуемее.

Почему существует связь

Основная причина в гормональном фоне. Жировая ткань не просто служит "запасом энергии", она активно участвует в обменных процессах, в том числе способствует накоплению эстрогенов. Их избыток стимулирует рост злокачественных клеток.

Кроме того, у женщин с ожирением снижается активность иммунной системы. Организм хуже справляется с бактериями и опухолевыми клетками, что создаёт благоприятные условия для прогрессирования болезни.

Отдельная проблема — влияние жировой ткани на лечение. Плотные жировые отложения вокруг яичников затрудняют проникновение химиопрепаратов в опухоль, снижая эффективность терапии.

Лечение и перспективы

Ахмеров отметил, что комбинированное лечение — хирургическое вмешательство и химиотерапия — при раке яичников у пациенток с лишним весом часто оказывается более сложным и длительным. В ряде случаев возникают рецидивы, требующие изменения схемы терапии.

Однако врач подчеркнул, что понимание роли ожирения в развитии онкологии открывает новые возможности. Большие надежды возлагаются на таргетную терапию и иммунотерапию. Эти подходы позволяют точечно уничтожать раковые клетки, активировать собственный иммунитет пациента и контролировать рост опухоли. Уже сегодня такие методы демонстрируют положительные результаты.

Итог

Лишний вес — не только эстетическая, но и серьёзная медицинская проблема. Он напрямую влияет на риск развития онкологии и осложняет лечение. Поэтому борьба с ожирением становится важной частью профилактики рака и сохранения женского здоровья.