Ожирение – это болезнь, а не лень: когда пора бежать к врачу

Ожирение — это не просто вопрос внешности, а серьёзное заболевание, которое требует лечения и профилактики. Многие по-прежнему воспринимают лишний вес как эстетическую проблему, которую можно решить "позже", но такое отношение только усугубляет ситуацию.

Почему ожирение опасно

Бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов подчёркивает: болезнь формируется годами и постепенно ухудшает качество жизни. Проблема в том, что люди не замечают, когда их избыточный вес переходит в стадию ожирения.

"Ожирение развивается годами и постепенно ухудшает жизнь человека. Однако зачастую избыточные килограммы воспринимают как эстетическую проблему, откладывают похудение на потом. Это в корне неверное убеждение", — отметил врач Владимир Самойлов.

Когда масса тела достигает критической отметки, организм начинает воспринимать любые попытки сбросить вес как угрозу голодания и активно сопротивляется. В такой ситуации уже не обойтись без врачебного вмешательства.

Роль специалистов

Лечение ожирения требует комплексного подхода. Здесь необходимы усилия эндокринологов, диетологов и хирургов. Самостоятельно справиться с тяжёлой стадией болезни практически невозможно.

Одним из наиболее эффективных способов считается бариатрическая хирургия. Суть метода заключается в уменьшении объёма желудка или кишечника с помощью малоинвазивных операций через небольшие проколы.

Эффективность и ограничения

По словам Самойлова, бариатрические операции позволяют снизить вес примерно на 60% в течение полутора лет. Это даёт пациентам шанс не только избавиться от лишних килограммов, но и значительно улучшить общее состояние здоровья, снизить риски диабета, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний.

Однако доступность таких операций ограничена. Получить направление по квоте или ОМС крайне сложно — бесплатных мест очень мало. Поэтому многим пациентам приходится обращаться в частные клиники.

Ожирение нельзя рассматривать как косметическую проблему. Это хроническое заболевание, которое требует внимательного отношения и своевременного вмешательства. На ранних стадиях ещё возможно справиться самостоятельно, но при развитии болезни без помощи специалистов не обойтись.