Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Усталость и отдышка
Усталость и отдышка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:39

Ожирение – это болезнь, а не лень: когда пора бежать к врачу

Опасность ожирения: врач Самойлов раскрыл секрет эффективного лечения

Ожирение — это не просто вопрос внешности, а серьёзное заболевание, которое требует лечения и профилактики. Многие по-прежнему воспринимают лишний вес как эстетическую проблему, которую можно решить "позже", но такое отношение только усугубляет ситуацию.

Почему ожирение опасно

Бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов подчёркивает: болезнь формируется годами и постепенно ухудшает качество жизни. Проблема в том, что люди не замечают, когда их избыточный вес переходит в стадию ожирения.

"Ожирение развивается годами и постепенно ухудшает жизнь человека. Однако зачастую избыточные килограммы воспринимают как эстетическую проблему, откладывают похудение на потом. Это в корне неверное убеждение", — отметил врач Владимир Самойлов.

Когда масса тела достигает критической отметки, организм начинает воспринимать любые попытки сбросить вес как угрозу голодания и активно сопротивляется. В такой ситуации уже не обойтись без врачебного вмешательства.

Роль специалистов

Лечение ожирения требует комплексного подхода. Здесь необходимы усилия эндокринологов, диетологов и хирургов. Самостоятельно справиться с тяжёлой стадией болезни практически невозможно.

Одним из наиболее эффективных способов считается бариатрическая хирургия. Суть метода заключается в уменьшении объёма желудка или кишечника с помощью малоинвазивных операций через небольшие проколы.

Эффективность и ограничения

По словам Самойлова, бариатрические операции позволяют снизить вес примерно на 60% в течение полутора лет. Это даёт пациентам шанс не только избавиться от лишних килограммов, но и значительно улучшить общее состояние здоровья, снизить риски диабета, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний.

Однако доступность таких операций ограничена. Получить направление по квоте или ОМС крайне сложно — бесплатных мест очень мало. Поэтому многим пациентам приходится обращаться в частные клиники.

Ожирение нельзя рассматривать как косметическую проблему. Это хроническое заболевание, которое требует внимательного отношения и своевременного вмешательства. На ранних стадиях ещё возможно справиться самостоятельно, но при развитии болезни без помощи специалистов не обойтись.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Репродуктолог Ольга Белоусова назвала лучшие дни цикла для зачатия сегодня в 8:16

Почему 2–3 дня в месяце важнее остальных для будущей беременности

Репродуктолог объяснила, когда именно в цикле вероятность зачатия максимальна и какие факторы могут снизить шансы стать родителями.

Читать полностью » Врач-гигиенист Инна Гришина: профессиональную чистку зубов нужно делать раз в полгода сегодня в 3:37

Один час в кресле стоматолога экономит годы и тысячи на лечении

Даже идеальная домашняя гигиена не заменит профессиональную. Врач рассказала, зачем чистить зубы каждые полгода и как это помогает избежать проблем.

Читать полностью » Врач Абрицова: сидячий образ жизни и поднятие тяжестей повышают риск геморроя сегодня в 2:35

Геморрой появляется не только из-за наследственности: вот что реально его провоцирует

Сидячая работа, привычка откладывать поход в туалет и нехватка клетчатки в рационе — враги здоровья. Эксперты рассказали, что приводит к геморрою.

Читать полностью » Врач-офтальмолог Элина Санторо рассказала, что нельзя делать при попадании песка в глаза сегодня в 1:32

Песок в глазах: простая ошибка, которая делает ситуацию в разы опаснее

Что делать, если в глаз попал песок? Самая частая ошибка может привести к серьёзным последствиям. Врач объяснила правильные шаги помощи.

Читать полностью » Врач Дмитрий Буланов: головная боль не всегда связана с мигренью сегодня в 0:29

Когда давящая боль вечером сигналит не усталость, а совсем другое

Головная боль далеко не всегда мигрень. Какие факторы её вызывают и в каких случаях стоит срочно обратиться к врачу?

Читать полностью » Кардиолог Эван Левин назвал четыре привычки, опасные для здоровья молодых людей вчера в 23:59

Невидимые убийцы поколения Z: четыре привычки, которые превращают здоровье в мину замедленного действия

Американский кардиолог выявил 4 токсичные привычки, от которых важно отказаться молодежи. Узнайте, как защитить свое здоровье и избежать серьезных последствий.

Читать полностью » Инфекционист объяснила, какие бактерии попадают в мякоть арбуза при нарезке вчера в 23:16

Красивый кусок — смертельная ловушка: чем опасны нарезанные арбузы и дыни

Инфекционист предупредила: нарезанные арбузы и дыни могут быть опасны. Бактерии, плесень и даже химикаты делают их рискованными для здоровья.

Читать полностью » Royal Holloway: работа из дома делает жизнь однообразной и вчера в 23:16

Удобство против впечатлений: как удалёнка лишает жизнь "объёма"

Учёные выяснили, что удалёнка делает жизнь скучнее и короче: размываются границы между работой и отдыхом. Но смена обстановки и ритуалы помогают вернуть яркость.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как правильно хранить бельё, чтобы оно не теряло свежесть
Спорт и фитнес

Тренер Мэтью Форцалья показал 200 повторов для бицепсов и трицепсов
Красота и здоровье

Витамин С: как не навредить здоровью – врачи предупреждают об опасных дозах
Дом

Сушка штор: правила для сохранения длины и формы
Авто и мото

Эксперт Забелин: кроссоверы Lixiang нельзя ввозить из Казахстана в Россию
Красота и здоровье

Врачи предостерегают: голодание опасно для здоровья и психики
Авто и мото

Changan выпустит электромобиль с запасом хода 1500 км на твердотельных аккумуляторах
Питомцы

Ветеринар Стефани Лифф: кошки приносят добычу домой не в знак благодарности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru