Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жара
Жара
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:04

Еда как лекарство: диетологи меняют подход к питанию на работе и в школе

Ожирение признано проблемой: диетолог раскрыла 3 секрета эффективной борьбы

Признание ожирения социально значимым заболеванием является своевременным и важным шагом, поскольку эта проблема давно вышла за рамки личного выбора и напрямую влияет на здоровье всей нации. Такое мнение в интервью высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова. Специалист подчеркнула необходимость комплексного подхода к решению проблемы ожирения, включающего изменение подходов к питанию на уровне общества и привлечение целой команды специалистов для помощи пациентам.

"Мы все прекрасно знаем, что, по данным ВОЗ, ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, некоторых видов рака, вызывает боли в суставах, нарушение репродуктивной функции, что очень важно для молодого поколения наших сограждан", — отметила Разаренова.

Ожирение является серьезным фактором риска для развития множества хронических заболеваний и оказывает негативное влияние на здоровье населения.

Более эффективное наблюдение: возможности, которые открывает новый статус болезни

Как пояснила специалист, новый статус болезни даст возможность организовать более эффективное наблюдение за пациентами и развивать комплексные программы лечения. Признание ожирения социально значимым заболеванием позволит улучшить профилактику, диагностику и лечение этого состояния.

Ключ к решению проблемы, по её мнению, лежит в изменении подходов к питанию в образовательных и рабочих учреждениях, так как окружающая среда напрямую формирует привычки людей. Создание здоровой пищевой среды в образовательных и рабочих учреждениях может способствовать формированию правильных пищевых привычек и снижению распространенности ожирения.

Команда специалистов: диетологи, эндокринологи, психологи и врачи ЛФК

Разаренова добавила, что для помощи пациентам необходимо привлекать целую команду специалистов, включая диетологов, эндокринологов, психологов и врачей ЛФК, поскольку справиться с многолетней проблемой в одиночку практически невозможно. Комплексный подход к лечению ожирения, включающий диетотерапию, физические упражнения, психологическую поддержку и медикаментозное лечение, может повысить эффективность терапии.

Интересные факты об ожирении

Ожирение является глобальной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей во всем мире.
Ожирение может приводить к снижению качества жизни и сокращению продолжительности жизни.
Профилактика ожирения включает в себя здоровое питание, регулярные физические упражнения и ограничение потребления сладких напитков и обработанных продуктов.

В заключение, признание ожирения социально значимым заболеванием является важным шагом, который требует комплексного подхода к решению проблемы. Изменение подходов к питанию на уровне общества, привлечение целой команды специалистов для помощи пациентам и проведение профилактических мероприятий могут способствовать снижению распространенности ожирения и улучшению здоровья населения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног сегодня в 3:15

Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни

Онемение и покалывание в руках — не безобидный симптом. Невролог объяснила, что они могут указывать на диабет, дефицит витаминов группы B или алкогольную нейропатию, и предупредила, когда нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление сегодня в 2:40

Почему привычный лимон с чаем не всегда полезен при болезни

Педиатр Павел Бережанский объяснил, что цитрусовые при простуде могут раздражать слизистую из-за высокой кислотности. Он советует выбирать другие источники витамина C и придерживаться мягкого режима питания.

Читать полностью » Эпидемиолог Виктория Симонова: аэробные нагрузки стимулируют рост гиппокампа и улучшают память сегодня в 1:36

Лень убивает память: врачи назвали простой способ защитить мозг

Аэробные упражнения не только укрепляют сердце, но и стимулируют рост гиппокампа — зоны мозга, отвечающей за память. Врач объяснила, почему 30 минут ходьбы пять раз в неделю помогают сохранить когнитивное здоровье в пожилом возрасте.

Читать полностью » Главврач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов сделал прививку от гриппа и пневмококка сегодня в 0:32

Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа

Главврач Чистопольской ЦРБ стал одним из первых, кто привился от гриппа и пневмококка. Он напоминает, что вакцинация защищает не только самого человека, но и его близких, особенно в группах риска.

Читать полностью » Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха вчера в 23:23

Почему чих лучше не сдерживать: объяснение, которое может спасти жизнь

Невролог из США объяснил, почему сдерживать чихание опасно для жизни. Давление выше, чем в автомобильных шинах, может привести к инсульту.

Читать полностью » Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет вчера в 23:23

Кости прочнее стали, иммунитет на высоте: какой витамин женщины после 60 должны принимать как лекарство

Витамин D после 60 лет — ключ к здоровью костей, мышц и иммунитета у женщин. Диетологи объясняют, почему его дефицит опасен при менопаузе, и как восполнить норму с помощью питания и добавок.

Читать полностью » Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение вчера в 22:19

Обычный витамин, который продлевает молодость: исследование длиной в пять лет показало удивительные результаты

Крупное исследование VITAL доказало: ежедневный прием витамина D замедляет укорочение теломер, сохраняя биологическую молодость. Особенно важен для женщин старше 60 лет — защита костей, мышц и иммунитета.

Читать полностью » Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы вчера в 22:01

Блюдо для гурманов или подарок гельминтам: две стороны тартара

Тартар из рыбы или мяса выглядит изысканно, но может таить опасность. Врач объяснила, какой вариант безопаснее и почему стоит быть осторожным.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как ускорить созревание зеленых томатов: простой спиртовой метод для богатого урожая
Туризм

Как выбрать пляжный курорт для ребёнка: безопасность и удобство
Спорт и фитнес

Джереми Шумахер: становая тяга на прямых ногах нагружает бёдра, ягодицы и поясницу
Наука и технологии

Ученые создали датчики давления, вдохновленные сенсорами скорпионов — прорыв в робототехнике и медицине
Дом

Почему важно следить за качеством воздуха при удалённой работе
Авто и мото

Журналист Филип Уваома: подписки автопроизводителей стали "легальным угоном"
Питомцы

Ветеринары перечислили частые сигналы утраты доверия собаки к владельцу
Садоводство

Глюконат кальция останавливает вершинную гниль томатов за 3 дня — схема применения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru