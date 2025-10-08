Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старость
Старость
© Freepik by Ads is licensed under CC0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:26

Жир в теле — яд для мозга: учёные раскрыли страшную правду о лишнем весе

Ожирение ускоряет развитие болезни Альцгеймера сильнее других факторов риска

Болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых загадочных и тяжёлых нейродегенеративных патологий современности. Учёные десятилетиями изучают причины её возникновения и ищут способы предотвратить разрушение клеток мозга. Недавние исследования добавили новый важный штрих: оказалось, что среди множества факторов риска ожирение занимает одно из ключевых мест — и именно оно чаще других поддаётся контролю.

Почему лишний вес опасен для мозга

Эксперт по нейродегенеративным заболеваниям Стивен Вонг из Хьюстонского методистского академического института (HMAI) отметил, что влияние ожирения на когнитивные функции было известно давно, но теперь получены конкретные биохимические доказательства.

"Ожирение приводит к снижению когнитивных способностей сильнее, чем гипертония, курение или диабет", — заявил эксперт из HMAI.

Новое исследование, о котором рассказал специалист, показало: избыточная масса тела изменяет состав липидов — жиросодержащих молекул, играющих ключевую роль в обменных процессах мозга. Эти изменения стимулируют ускоренное образование амилоидных бляшек — белковых скоплений, характерных для болезни Альцгеймера.

Как жир влияет на мозг

Амилоидные бляшки — это своеобразные "ловушки", в которых оседают белки. Они нарушают передачу сигналов между нейронами и провоцируют гибель клеток. Учёные выяснили, что при ожирении липиды становятся более нестабильными и способствуют накоплению этих токсичных отложений.

Показатель Норма При ожирении
Уровень липидов в крови Стабильный Повышен
Образование амилоидных бляшек Низкое Усиленное
Когнитивные функции Сохранены Нарушены
Воспалительные процессы Минимальные Активные

Полученные данные подтвердили: химические изменения, вызванные ожирением, напрямую влияют на состояние нервных тканей.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Следите за рационом. Избегайте трансжиров и избытка сахара, делайте ставку на овощи, рыбу, цельнозерновые продукты.

  2. Контролируйте вес. Регулярное взвешивание помогает вовремя заметить тенденцию к набору килограммов.

  3. Двигайтесь ежедневно. Даже прогулки по 30 минут снижают риск нейродегенерации.

  4. Проверяйте уровень холестерина. Это показатель не только состояния сосудов, но и здоровья мозга.

  5. Регулярно проходите обследование. Невролог, эндокринолог и терапевт помогут скорректировать образ жизни до появления серьёзных проблем.

А что если сбросить всего 5 кг?

Даже небольшое снижение массы тела оказывает ощутимый эффект. По данным HMAI, у пациентов, потерявших 5-10 % веса, отмечалось уменьшение воспалительных маркеров и улучшение памяти. Врачи считают, что это связано с нормализацией липидного обмена и снижением токсического воздействия на нейроны.

Плюсы и минусы контроля веса

Плюсы Минусы
Снижается риск Альцгеймера Требуется постоянная дисциплина
Улучшается память и внимание Необходима корректировка привычек
Нормализуется давление и сахар Возможен временный стресс от изменений
Повышается качество жизни Нужен медицинский контроль

FAQ

Можно ли предотвратить болезнь Альцгеймера, если похудеть?
Пока гарантировать полную защиту нельзя, но снижение веса существенно уменьшает риск её развития.

Какая диета считается самой полезной для мозга?
Средиземноморская: много рыбы, оливковое масло, орехи, зелень и умеренное количество углеводов.

Есть ли безопасный уровень лишнего веса?
Индекс массы тела выше 25 уже связан с риском, особенно у людей старше 40 лет.

Мифы и правда

Миф Правда
Болезнь Альцгеймера — чисто наследственная Генетика играет роль, но образ жизни решает больше
Диеты не влияют на мозг Питание напрямую влияет на когнитивные функции
Худеть в зрелом возрасте опасно При контроле врача умеренное похудение безопасно и полезно

Сон и психология

Интересно, что ожирение связано не только с питанием, но и со сном. Недостаток ночного отдыха увеличивает уровень гормона грелина, который усиливает аппетит. Это замыкает круг: человек недосыпает — больше ест — набирает вес — и опять плохо спит. Поэтому профилактика Альцгеймера начинается с простых вещей — нормализации режима сна и отдыха.

3 интересных факта

  • Мозг состоит почти на 60 % из жиров — их качество определяет, как хорошо работают нейроны.
  • У людей с ожирением уровень серого вещества в среднем ниже на 4-5 %.
  • Физическая активность стимулирует выработку белка BDNF, который защищает нейроны от старения.

Исторический контекст

Первые упоминания о болезни Альцгеймера появились в начале XX века, когда немецкий психиатр Алоис Альцгеймер описал пациента с потерей памяти и изменениями в мозге. Тогда никто не связывал заболевание с питанием. Сегодня, спустя более века, становится очевидно: еда и образ жизни влияют на мозг не меньше, чем гены.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: интенсивные тренировки повышают уровень Lac-Phe, подавляющего чувство голода сегодня в 9:56
Аппетит под контролем бега: как одна молекула превращает упражнения в естественное средство от переедания

Учёные нашли молекулу, которая объясняет, почему после тренировок мы меньше хотим есть. Может ли это открытие стать ключом к созданию лекарства от ожирения?

Читать полностью » Фаговая терапия может стать альтернативой антибиотикам — исследование университетов Израиля и Австралии сегодня в 8:56
Невидимая битва под микроскопом: фаги атакуют бактерии, а медики готовятся к революции в лечении инфекций

Учёные вновь обращаются к вирусам, чтобы победить бактерии. Как бактериофаги могут спасти медицину в эпоху устойчивости к антибиотикам — и какие преграды ещё предстоит преодолеть.

Читать полностью » Прорыв в трансплантологии: в Канаде испытали универсальную почку, подходящую всем пациентам сегодня в 7:55
Ферменты против судьбы: как учёные превратили обычную почку в универсальный орган

Учёные из Канады впервые пересадили почку, "перепрограммированную" под универсальную группу крови. Эксперимент может изменить будущее трансплантологии.

Читать полностью » Нейробиолог Томас Гиларте (FIU): повышение TSPO указывает на начало Альцгеймера сегодня в 6:55
Память включает аварийку: учёные нашли белок, предупреждающий об Альцгеймере за десятилетия до болезни

Учёные нашли способ распознать болезнь Альцгеймера за годы до появления первых симптомов. Новый белок TSPO может стать ключом к ранней диагностике и продлению активной жизни.

Читать полностью » Учёные из Университета штата Вашингтон выяснили, что бактерии кишечника регулируют сон сегодня в 5:55
Спим по указке микробов: учёные доказали, что наш сон контролируют бактерии из кишечника

Учёные нашли доказательства того, что кишечные бактерии управляют нашим сном. Как микробы влияют на мозг и что это значит для будущей медицины?

Читать полностью » Тайконавт Ян Ливэй сообщил, что во время полёта сегодня в 4:25
Космос ответил ударом: почему китайские астронавты слышали стук в вакууме

Во время полёта "Шэньчжоу-5" китайский астронавт услышал в вакууме загадочный стук. С тех пор этот феномен остаётся одной из самых непонятных загадок космоса.

Читать полностью » Исследователи из Австралии зафиксировали сигнал эпохи Тёмных веков сегодня в 3:22
Загадочный сигнал из Тёмных веков: Вселенная оказалась теплее, чем мы думали

Учёные впервые нашли доказательства того, что межгалактический газ начал нагреваться задолго до появления света, что меняет понимание эволюции Вселенной.

Читать полностью » Астроном Университета Сент-Эндрюса Шольц сообщил о росте планеты Cha 1107-7626 сегодня в 2:15
Блуждающая планета начала расти, как звезда: телескопы засняли уникальное явление

Учёные зафиксировали, как блуждающая планета Cha 1107-7626 стремительно набирает массу, словно звезда. Это открытие может изменить наше понимание того, как рождаются миры.

Читать полностью »

Новости
Советы и рекомендации
Психолог Абравитова рассказала о пользе рукоделия для психики
Советы и рекомендации
Психолог Наталья Морозова объяснила, как родителям реагировать на конфликты детей на площадке
Красота и здоровье
Постоянное напряжение мышц при тревоге вызывает хроническую боль и головные спазмы
Красота и здоровье
Эксперты подтвердили: метод раскатывания позволяет уместить в чемодан почти вдвое больше вещей
Культура и шоу-бизнес
Российский фильм "Любовь Советского Союза" покажут в Лаосе 10 октября
Технологии
Туристы оказались в опасности из-за вымышленного маршрута, сгенерированного ИИ
УрФО
В Тюмени 33% опрошенных сталкивались с последствиями забытых электроприборов — опрос
Садоводство
Энтомолог Витторио Монтани объяснил, как появляются галлы на листьях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet