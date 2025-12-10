Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зелёный коктейль с сельдереем и яблоком
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:58

Обещали лёгкость, а пришли боли: популярный детокс становится источником странных недугов

Пострадавшие зафиксировали боли и ухудшение самочувствия после детокса — Life.ru

Жалобы на популярные детокс-напитки стремительно нарастают: десятки россиянок сообщают о серьёзных нарушениях здоровья после использования продукции бренда "На соках". Об этом сообщает life.ru. Вместо обещанного мягкого очищения организма многие столкнулись с болезнями желудка, резкими нарушениями самочувствия и кожными реакциями.

Опасные последствия "детокса"

Пострадавшие рассказывают, что проблемы проявлялись уже в первые дни курса. По словам одной из покупательниц, Анастасии, на третий день её увезли на скорой из-за резких болей, а восстановление заняло несколько месяцев. Другая женщина утверждает, что ей рекомендовали принимать магния сульфат — мощное слабительное, которое, как говорилось, должно было "усилить эффект". Такие рекомендации сопровождали стандартные программы очищения.

Часть клиенток заявляет, что создательница проекта Екатерина игнорирует жалобы и блокирует тех, кто рассказывает о негативном опыте. Упоминаются случаи, когда женщинам с хроническими заболеваниями ЖКТ и гинекологическими проблемами предлагали пройти курс, обещая значительное улучшение состояния.

Агрессивные обещания и сомнительные методы

Отдельные покупательницы утверждают, что программа продвигалась в том числе среди беременных, что вызывало у них серьёзные опасения. По словам клиенток, создательница указывает в своих публикациях, что именно соковые схемы помогли ей справиться с бесплодием. Женщины считают такую коммуникацию давящей и потенциально опасной для здоровья.

Нарекания вызывает и качество продукции. Сообщается о бутылках с неприятным запахом, а также о крайне жёстких схемах питания, где рацион ограничивался половиной лимона и одним соком в день. Участницы таких программ говорят, что подобные рекомендации приводят к резкому ухудшению самочувствия и срыву обменных процессов.

Требования к проверке бизнеса

На фоне множества жалоб группа пострадавших участниц готовит коллективное обращение в надзорные органы. Женщины намерены добиваться проверки бизнеса, считая, что подобные курсы представляют угрозу для здоровья и требуют внимания специалистов.

Представительницы сообщества подчёркивают, что единичные истории давно переросли в массовый массив жалоб, а отсутствие реакции со стороны создательницы проекта лишь усиливает недоверие к бренду.

