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В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое
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ЦБ России: объемы ипотечного кредитования в июле снизились более чем в два раза

В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое

По данным, представленным Центральным банком России, в июле банковские учреждения выдали ипотек на сумму 356 миллиардов рублей, что заметно меньше суммы, выданной в июне (788 миллиардов рублей).

"Естественно, объемы выдачи уменьшились более чем в два раза, составляя 356 миллиардов рублей по сравнению с 788 миллиардами в июне. Однако сопоставление этих двух месяцев не совсем корректно, поскольку в июне наблюдался аномально высокий уровень выдачи на фоне изменений в программе господдержки. Согласно предварительным сведениям, рост ипотечных кредитов замедлился до 0,7% (портфель составил 19,7 триллиона рублей), в то время как в июне этот показатель достигал 3,1%", — говорится в сообщении ЦБ.

Выдача ипотеки с государственной поддержкой также снизилась почти вчетверо (до 179 миллиардов рублей с 679 миллиардов в июне). ЦБ подчеркивает, что изменения в условиях госпрограмм требуют дополнительного анализа. В то же время объемы рыночной ипотеки, наоборот, увеличились на 61%, составив 177 миллиардов рублей.

Фото: freepik

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