Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Совет из Белого дома: как Мишель Обама предлагает искать любовь всей жизни

Обама объяснила, как свидания помогают лучше понять себя и найти партнёра

61-летняя бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, как, по её мнению, можно найти достойного спутника жизни. Своим опытом она поделилась на YouTube-канале.

Множество свиданий — залог выбора
Обама призналась, что в молодости часто ходила на свидания и это помогло ей лучше понять себя и других.

"Я часто ходила на свидания. Когда появился Барак, у меня был опыт и мне было с чем сравнивать", — сказала она.

По её словам, если встреча складывается неудачно, лучше сразу двигаться дальше и искать нового кандидата, а не зацикливаться на одном человеке.

Совет дочерям
Мишель Обама отметила, что те же правила она применяет и в воспитании своих дочерей. Она советует им оставаться открытыми к людям и не ограничиваться общением только с одним человеком.

