Специалисты ВНИРО провели комплексное исследование биоресурсов реки Обь, оценив численность, запасы и размерно-возрастную структуру 14 видов рыб, включая судака, леща, стерлядь, нельму и муксуна.

Методы сбора данных

Для получения фактических показателей использовались методы сетного и неводного лова. Параллельно с ихтиологическим сбором проводилась гидробиологическая съемка для анализа состояния кормовой базы. Чтобы исключить погрешности при интерпретации состояния популяций, исследователи зафиксировали температурный режим и уровни воды в районах работ.

Оценка антропогенного воздействия

Отдельным блоком работ стал мониторинг любительского сектора на контрольном участке реки протяженностью 10 километров. Специалисты зафиксировали количество рыбаков, используемые ими транспортные средства и орудия лова, а также провели количественный и видовой учет выловленной рыбы. Эти данные необходимы для расчета реальной нагрузки на акваторию.

Результаты экспедиции будут использованы для подготовки рекомендаций по рациональному использованию биоресурсов в промышленном промысле.