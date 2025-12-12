Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:24

44 миллиарда рублей и бесконечные переносы: скандальная история строительства моста через Обь

Четвертый мост в Новосибирске откроют 15 декабря 2025 года — Травников

Запуск четвертого моста через Обь в Новосибирске снова обсуждают на фоне разных сигналов о сроках: называют конкретный день, но подчеркивают, что он еще не утвержден. Об этом сообщает РБК Новосибирск: движение планируют открыть 15 декабря 2025 года. РБК Новосибирск направил запрос в Группу "Вис", которая является концессионером строительства.

Дата открытия и что откроют для движения

По данным источника, запуск намечен на 15 декабря 2025 года. В региональном Минтрансе при этом сообщили, что на текущий момент дата запуска движения еще не согласована. Это означает, что ориентир по дню звучит в рабочем обсуждении, но официального подтверждения пока нет.

После запуска моста автомобилисты получат доступ к основному участку автодороги. В полном объеме должна заработать правобережная развязка. На левом берегу реки планируется открыть свыше десяти съездов.

Почему сроки сдвигались и как устроен проект

О декабрьском открытии рабочего движения ранее говорил в ноябре в эфире телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Что касается сроков, как вы знаете, в этом году суд посчитал обоснованными аргументы концессионера — из-за макроэкономических, геополитических санкций, пандемии, смещение сроков произошло, и суд установил новую дату — это декабрь 2025 года. Мы верим заверениям концессионера, что в декабре рабочее движение по основному ходу, то есть по мостовому переходу, будет открыто. Хотя на развязках и на тоннеле на Станиславского под Транссибом работы продолжатся еще и в следующем году", — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В его словах также прозвучало, что часть работ продолжится уже после открытия движения по основному ходу.

Концессионное соглашение на строительство переправы заключили в декабре 2017 года между Минстроем области и ООО "Сибирская концессионная компания" (Группа "ВИС"). Общая стоимость проекта составляет 44 млрд руб., подготовка территории началась в 2019 году, а финансирование предусмотрено за счет федерального и областного бюджетов и средств инвестора — Группы "ВИС". Построить мост планировали к концу 2022 года, затем срок переносили на конец 2023-го, а позже окончание работ продлили до конца декабря 2025 года.

