Думали, что геркулес и овсянка — одно и то же: ошибка, которую совершают почти все
Овсяная каша — один из самых популярных завтраков в мире. Но за привычными названиями "овсянка" и "геркулес" часто скрываются разные продукты. Одни покупают хлопья быстрого приготовления, другие выбирают цельнозерновую крупу, считая её полезнее. Так в чём же разница между овсянкой и геркулесом, и какой вариант действительно полезнее для здоровья?
Из чего делают овсянку и геркулес
И овсянка, и геркулес происходят из одного и того же растения — овса посевного. Это злаковая культура, известная своим богатым составом и способностью надолго насыщать организм. Овёс содержит сложные углеводы, витамины группы B, магний, железо и клетчатку, благодаря чему поддерживает уровень энергии и способствует правильной работе пищеварения.
Различия между овсяной крупой и хлопьями начинаются на этапе обработки зёрен.
Главное отличие — способ производства
- Овсяная крупа (овсянка) - это практически цельные зёрна овса, очищенные от внешней шелухи, но не подвергнутые тепловой обработке. Они сохраняют зародыш и отруби — именно там сосредоточена основная польза.
- Геркулес - это овсяные хлопья, полученные после пропаривания, шлифовки и сплющивания зёрен. Такое механическое воздействие ускоряет приготовление, но немного снижает концентрацию витаминов и минералов.
Название "Геркулес" появилось в СССР как торговая марка хлопьев из овса. Со временем оно стало нарицательным для всех овсяных хлопьев — от крупного до мелкого помола.
Внешний вид и структура
- Овсяная крупа внешне похожа на рис — плотные, твёрдые зёрна с оболочкой. При варке они увеличиваются в размере и требуют длительной термической обработки.
- Геркулес - это тонкие, плоские хлопья разного диаметра: крупные, средние и мелкие. Чем тоньше хлопья, тем быстрее они готовятся, но тем меньше в них клетчатки.
Способ приготовления
Главное практическое отличие — времязатраты:
- Овсяная крупа варится 45-60 минут.
- Крупные хлопья "Геркулес" — 10-20 минут.
- Хлопья быстрого приготовления — 3-5 минут или достаточно просто заварить их кипятком.
Таким образом, чем больше обработан продукт, тем быстрее он готовится — но теряет часть своих полезных свойств.
Состав и калорийность
По калорийности различия минимальны:
- Овсяная крупа - около 342 ккал на 100 г.
- Геркулес - примерно 350 ккал на 100 г.
Главное отличие кроется не в калориях, а в составе:
- В овсяной крупе больше витаминов (A, E, группы B), а также минералов - кальция, фосфора, магния, железа, йода.
- В геркулесе часть полезных веществ теряется при пропаривании и прессовании.
Зато геркулес легче переваривается и подходит людям с чувствительным желудком.
Чем отличаются по действию на организм
|Свойство
|Овсяная крупа
|Геркулес
|Содержание клетчатки
|Высокое
|Среднее
|Скорость усвоения
|Медленная (долгое насыщение)
|Быстрая
|Гликемический индекс
|Ниже (дольше сохраняет чувство сытости)
|Выше
|Польза для кишечника
|Стимулирует перистальтику
|Мягко очищает
|Витамины и минералы
|Максимум
|Меньше из-за обработки
Что полезнее: овсянка или геркулес
Если ориентироваться на пищевую ценность, то лидирует овсяная крупа - в ней больше клетчатки, витаминов и микроэлементов. Она дольше переваривается, не вызывает резких скачков сахара и обеспечивает стабильную энергию.
Однако геркулес - тоже ценный продукт. Он легче усваивается, а приготовление занимает считанные минуты. Поэтому для быстрого завтрака или перекуса после тренировки хлопья — оптимальный вариант.
Диетологи советуют комбинировать оба вида:
- по будням — геркулес, чтобы сэкономить время;
- по выходным — овсяную крупу, чтобы получить максимум пользы.
Как выбрать качественный продукт
- Читайте состав. На упаковке должны быть только овсяные зёрна без ароматизаторов, сахара и консервантов.
- Обращайте внимание на цвет. Хлопья должны быть кремовыми, без серых или тёмных пятен.
- Пробуйте разные форматы. Если хлопья быстро разбухают и становятся липкими, значит, в них слишком много крахмала.
- Храните правильно. Овсянка впитывает влагу и запахи, поэтому держите её в герметичной банке в сухом месте.
FAQ
Можно ли есть геркулес каждый день?
Да, если выбирать хлопья без сахара и добавок. Лучше варить их, а не заваривать кипятком.
Можно ли готовить овсянку на молоке?
Да, но для снижения калорийности часть молока можно заменить водой.
Какая овсянка полезнее для похудения?
Цельная крупа или крупные хлопья: они медленно усваиваются и дольше сохраняют чувство сытости.
