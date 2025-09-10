Овёсземпик из соцсетей: модный тренд или переоценённая каша

Овсянка давно считается классическим завтраком, но в последние годы её популярность выросла ещё больше. В соцсетях даже появился тренд на "овёсземпик" — смузи из овса и лайма, которому приписывают свойства модных препаратов для снижения веса. Что же говорит наука о реальной пользе овсянки?

Как делают овсяные хлопья

Зёрна овса очищают, пропаривают и плющат. Чем сильнее обработка, тем быстрее готовится продукт, но тем выше его гликемический индекс. Наиболее полезными считаются цельные хлопья, а вот овсянка быстрого приготовления усваивается быстрее и сильнее повышает уровень сахара.

Чем богата овсянка

В ней много белка (около 5 г в половине стакана сухих хлопьев) и клетчатки. Она содержит витамины группы B, магний, железо, цинк и особенно марганец (до 64% суточной нормы). Такой набор делает овсянку одним из самых питательных злаков.

Для сердца и сосудов

Растворимая клетчатка бета-глюкан образует в кишечнике гель, который связывает желчные кислоты и помогает снижать уровень "плохого" холестерина. По данным Американской кардиологической ассоциации, регулярное употребление хотя бы 3 г бета-глюкана в день снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Дополнительный плюс — антиоксиданты авенантрамиды, которые уменьшают воспаление и улучшают кровоток.

Для контроля сахара

Овсянка полезна людям с диабетом 2-го типа и инсулинорезистентностью. Бета-глюкан замедляет переваривание и всасывание углеводов, что снижает скачки сахара после еды. В одном исследовании четырёхнедельная овсяная диета позволила людям с выраженной инсулинорезистентностью сократить дозу инсулина почти на 40%.

Для снижения веса

Овсянка дольше сохраняет чувство сытости по сравнению с хлебом, рисом или макаронами. Она помогает контролировать аппетит и стимулирует выработку гормона PYY, который снижает чувство голода. Обзоры последних лет показывают: овёс может снижать индекс массы тела и объём жировой ткани, хотя его действие не сравнимо с лекарственными препаратами.

Для пищеварения

Благодаря сочетанию растворимой и нерастворимой клетчатки овсянка улучшает работу кишечника. Она помогает при запорах, делает стул мягче и стимулирует рост полезных бактерий. У пожилых людей добавление овсяных отрубей в рацион снижало потребность в слабительных.

Кому стоит быть осторожнее

• Людям с целиакией нужен овёс с пометкой "без глютена", иначе возможен контакт с пшеницей или ячменём.

• При резком увеличении количества овсянки возможны вздутие и газообразование, поэтому вводить её лучше постепенно.

• Овсянка быстрого приготовления и сладкие хлопья с добавками менее полезны — в них может быть много сахара и ароматизаторов.

Итог

Овсянка — продукт, который действительно помогает поддерживать здоровье и вес. Она снижает уровень холестерина и сахара, дольше насыщает, улучшает пищеварение и благоприятно влияет на микробиоту. Но это не "волшебное средство" и не замена лекарств. Максимальная польза достигается, если есть цельные хлопья без добавок и включать их в разнообразный рацион.