Самый полезный способ приготовления овсянки: просто залейте хлопья молоком на ночь

Овсянка входит в топ самых полезных блюд для завтрака. При этом варить её совсем необязательно, к тому же темообработка лишает продукт части полезных веществ. Предлагаем приготовить овсянку по альтернативному рецепту, без варки. Блюдо получается очень вкусным, полезным и питательным.
Два главных ингредиента для этого рецепта - овсяные хлопья и молоко. Остальные продукты вы можете варьировать по своему вкусу. Готовить блюдо лучше с вечера, чтобы к утру хлопья успели хорошенько разбухнуть. Придать овянке сладость можно за счёт бананов или изюма. Если фрукты не очень сладкие, в овсянку можно добавить сахар или сироп.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья или геркулес.
- Молоко (ратсительное или коровье - на ваш вкус).
- Любимые фрукты (клубника, банан, персик, киви и т. д.). Только не цитрусовые, так как от них молоко свернётся.
- Орехи (по желанию).
- Кокосовые сливки (по желанию).
- Сахар или сироп - по желанию.
Приготовление:
- В стеклянную банку насыпать овсянку. Количество порций - на ваше усмотрение. Можно взять банку побольше, чтобы приготовить блюдо сразу на неделю.
- Хлопья залить холодным молоком - оно должно покрывать овсянку примерно на 1-1,5 см.
- Закрыть банку крышкой и убрать в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
- Выложить порцию готовой овсянки в тарелку, украсить нарезанными фруктами и орехами. По желанию добавить кокосовые сливки, сахар или сироп и подавать в холодном виде.
Приятного аппетита!
Фото: Adobe Stock/M.studio.
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