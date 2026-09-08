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Воздушная овсянка с бананом
Воздушная овсянка с бананом
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:03

Овсянка и геркулес кажутся одним и тем же: разница становится заметна уже после завтрака

Выбор между цельным овсом и популярными хлопьями напрямую влияет на метаболизм и длительность чувства сытости, пояснила NewsInfo. Ru интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. По ее словам, ключевое различие заключается в степени промышленной обработки зерна, которая определяет скорость усвоения углеводов организмом.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что цельнозерновая овсяная крупа значительно превосходит геркулес по концентрации питательных веществ. Специалист связывает это с тем, что продукт подвергается минимальному термическому воздействию, сохраняя природную структуру.

Шарапова отметила, что овсянка в виде цельного зерна требует длительного приготовления, иногда более часа, но именно такой вариант наиболее полезен. Геркулес же представляет собой расплющенное зерно, характеристики которого зависят от интенсивности обработки: от продукции долгой варки до хлопьев моментального приготовления. Нутрициолог подчеркнула, что название "Геркулес" часто является лишь торговой маркой, а не гарантией качества.

"Овсяное зерно или геркулес долгой варки дают большое количество клетчатки, снижают уровень холестерина в крови и очень хорошо насыщают. Хлопья быстрого приготовления — это быстрые углеводы. Большой пользы они не несут. Напротив, их употребление провоцирует достаточно скорый скачок сахара в крови", — пояснила Шарапова.

Для поддержания здоровья кожи и стабильного пищеварения эксперты рекомендуют включать в рацион блюда, где овсяные бета-глюканы питают микробиом без лишних сахаров. Специалист советует отдавать предпочтение крупе с минимальной очисткой или хлопьям с пометкой "номер один", которые варятся не менее 15-20 минут. При этом диетологи напоминают: классические приемы превращают овсянку в полноценный прием пищи, если добавить к ней белок и качественные жиры.

"Лучше брать хлопья долгой варки, например, монастырские или традиционные. А если видите овсянку с какими-нибудь добавками, то такую брать совершенно не нужно", — рассказала специалист.

Чтобы избежать утренних отеков и тяжести, профессионалы часто используют метод холодной ферментации злаков вместо агрессивной варки. Если же привычный вкус кажется однообразным, матча усиливает вкус каши, добавляя антиоксидантные свойства. Любителям выпечки стоит помнить, что даже блины без муки на основе овсяных хлопьев будут полезнее классических мучных изделий.

Проверено экспертом: повар Ирина Корнилова, повар Артем Соколов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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