Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Овсянка с яблоками и корицей
Овсянка с яблоками и корицей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:40

Каша, которую считают скучной, оказалась оружием против лишнего веса

Диетологи: клетчатка в овсянке улучшает работу кишечника

Современный рацион часто изобилует продуктами промышленной переработки, избытком сахара и жиров. Такая пища не только утяжеляет работу пищеварительной системы, но и замедляет обмен веществ. В результате появляются неприятные симптомы — от вздутия живота до запоров, а в кишечнике накапливаются токсины, влияющие на общее самочувствие. Если организму не помогать справляться с последствиями такого питания, это может тормозить и процесс снижения веса. Одним из простых способов мягкой поддержки пищеварения считается включение в рацион овсянки.

Чем полезен овёс для кишечника

Зерно овса отличается высоким содержанием пищевых волокон. Попадая в организм вместе с водой, они образуют мягкий гель, который словно "щёточка" проходит по кишечнику, связывает и выводит вредные вещества. Благодаря этому снижается нагрузка на пищеварительную систему, исчезает чувство тяжести, улучшается работа всего ЖКТ.

Особое значение имеют растворимые волокна, которые замедляют усвоение углеводов. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снижает риск резких скачков аппетита и желания перекусить чем-то сладким. Таким образом, регулярное употребление овсянки благоприятно влияет не только на работу кишечника, но и на контроль веса.

Витамины и минералы

Овёс богат витаминами группы B, магнием, калием и железом. Эти вещества необходимы для нормальной работы нервной системы, поддержания энергии и общего тонуса. Человек дольше сохраняет чувство сытости, что делает овсянку удобным продуктом для тех, кто стремится сократить количество лишних перекусов.

Как построить рацион на основе овсянки

Чтобы заметить эффект, достаточно включать в меню хотя бы одно овсяное блюдо в день. Сделать это просто, так как овсянка универсальна и подходит как для сладких, так и для солёных вариантов.

  1. Завтрак — классическая каша с фруктами, ягодами, мёдом или корицей.

  2. Полдник — смузи на основе овсяных хлопьев с бананом или сезонными ягодами.

  3. Обед или ужин — овсяный суп-пюре с овощами и специями.

Такое разнообразие позволяет не уставать от одного продукта и получать максимум пользы.

Важные правила

Чтобы клетчатка действительно помогала очищать организм, необходимо пить достаточно жидкости. При недостатке воды эффект будет противоположным — вместо мягкого очищения может возникнуть тяжесть.

Также важно избегать сочетания овсянки с большим количеством сахара или сладких добавок промышленного производства. Лучше использовать натуральные продукты — свежие или сушёные фрукты, орехи, ягоды.

Не стоит забывать и о физической активности: умеренные нагрузки усиливают работу кишечника и помогают клетчатке выполнять свою функцию.

Результаты регулярного употребления

Многие отмечают, что уже через неделю после включения овсяных блюд в рацион улучшается пищеварение, снижается чувство тяжести, появляется лёгкость. Долгосрочное же употребление помогает нормализовать вес и улучшить общее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач напомнил: детям можно делать прививку от гриппа с шести месяцев сегодня в 12:44

С началом школы вирусы атакуют: как защитить ребёнка от инфекций

Почему начало учебного года увеличивает риск вирусных инфекций у детей? Педиатр рассказал о вакцинации и простых способах защиты.

Читать полностью » Как часто можно есть картофель без вреда для здоровья: рекомендации врачей сегодня в 12:26

Ошибка всех худеющих: зачем готовить картофель накануне и есть холодным — неожиданное открытие гастроэнтерологов

Картофель незаслуженно считают вредным: гастроэнтеролог Екатерина Кашух раскрыла, как с помощью правильного приготовления раскрыть пользу клубней — от резистентного крахмала до защиты сердца.

Читать полностью » Психиатр Руслан Исаев: у курильщиков уровень витамина С ниже из-за оксидативного стресса сегодня в 11:40

Курильщикам нужно на 35 мг витамина С больше: что добавить в рацион

Почему у курильщиков ниже уровень витамина С? Врач объяснил, как табак разрушает антиоксидантную защиту организма и что с этим делать.

Читать полностью » Терапевт Михаил Братусь: почему рыба 1-2 раза в неделю спасает от диабета и болезней сердца сегодня в 11:15

Недостаток этого элемента в рыбе грозит катастрофой для щитовидки — проверьте своё меню

Терапевт Михаил Братусь раскрывает, почему рыба 1-2 раза в неделю – ключ к долголетию. Омега-3, йод и витамин D борются с диабетом, раком и укрепляют мозг. Как средиземноморская диета спасает сердце и почему японцы живут дольше?

Читать полностью » Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как проявляется деменция на ранних стадиях сегодня в 10:36

Забывчивость или начало деменции: как распознать первые признаки

Какие первые признаки деменции стоит заметить вовремя? Врач рассказала о причинах, стадиях и возможностях замедлить прогресс болезни.

Читать полностью » Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания сегодня в 10:15

Вкус и польза в одной корзине: эти секреты хранения грибов удивят даже опытных грибников

Диетолог назвала лучший способ хранения грибов, чтобы сохранить максимум витаминов и полезных веществ. Узнайте, как правильно заготовить грибы на зиму и кому они противопоказаны!

Читать полностью » Светлана Гузь: при ожогах нельзя использовать масло и сметану, только вода и повязка сегодня в 9:32

Девять главных ошибок первой помощи: что никогда не делать

Врач назвала девять главных ошибок при оказании первой помощи. Какие действия могут навредить пострадавшему вместо того, чтобы спасти его?

Читать полностью » Кардиолог Мясников: 3-4 чашки кофе в день снижают риск рака и болезней сердца сегодня в 9:15

От гипертонии до бессонницы: когда бодрящий напиток превращается в скрытого врага вашего здоровья

Кардиолог Мясников раскрыл, как кофе спасает от рака, Паркинсона и подагры. Учёные доказали: 3-4 чашки в день снижают смертность. Чем напиток опасен при гипертонии и сколько можно беременным?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Вращения руками укрепляют плечи и спину — данные Департамента по делам ветеранов США
Наука и технологии

Ученые изучили ДНК мамонтов из Мексики для анализа эволюции вида
Культура и шоу-бизнес

Британский эксперт Том Сайкс предположил участие спецслужб в смерти принцессы Дианы
Садоводство

Древесная зола и борная кислота помогают кабачкам плодоносить до заморозков
Еда

Садовод Микаллеф рассказала, как хранить яблоки до зимы с помощью свечи
СФО

Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд
Садоводство

Вредители комнатных растений боятся этого, воткните спички в горшок и забудьте о проблемах
ПФО

Автошколы получат право на онлайн-обучение теории вождения с марта 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet