Обычный белый хлеб крадёт фигуру, овсяный — помогает её держать: идеальный рецепт для стройности

Мало что сравнится с удовольствием съесть утром тёплый кусочек свежего хлеба. Но многие отказываются от этой привычки ради похудения или из-за непереносимости глютена. Выход есть — домашний овсяный хлеб. Он готовится просто, стоит недорого и подходит даже людям с целиакией (при условии, что овсянка сертифицирована как безглютеновая).

Такой хлеб богат клетчаткой, даёт энергию, улучшает пищеварение и надолго сохраняет чувство сытости.

Чем полезен овсяный хлеб?

Овсянка — это функциональный продукт, в котором много ценных веществ:

Продлевает сытость: пищевые волокна образуют в желудке гель, замедляющий переваривание.

Помогает контролировать вес: снижает чувство голода между приёмами пищи.

Поддерживает иммунитет: благодаря бета-глюканам.

Стабилизирует уровень сахара в крови: снижает риск диабета.

Улучшает состояние кожи и настроение: насыщает витаминами группы В.

Даёт энергию для тренировок и работы.

Рецепт овсяного хлеба

Ингредиенты:

150 г овсяной муки;

75 г овсяных отрубей;

10 г сухих дрожжей;

4 г соли;

1 ст. л. оливкового масла;

300 мл воды.

Как приготовить:

Смешайте в одной ёмкости жидкие ингредиенты, в другой — сухие. Влейте половину жидкости к сухим компонентам, размешайте. Добавьте оставшуюся жидкость, замешайте до однородности (масса будет напоминать густое тесто для кекса). Выложите в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Посыпьте сверху овсяными хлопьями для украшения. Накройте влажным полотенцем и оставьте на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте около 40 минут. Остудите и подавайте.

Полезные советы

Для лёгкой сладости добавьте ложку мёда или коричневого сахара.

Для более насыщенного вкуса можно вмешать семена — льна, чиа или подсолнечника.

Хлеб удобно замораживать порционно: достали кусочек, подогрели — и готов завтрак.

В итоге вы получаете мягкий, ароматный, питательный хлеб, который идеально подойдёт как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.