Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Овёс, ячмень и хлеб
Овёс, ячмень и хлеб
© freestockphotos.biz by Пегги Греб is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:06

Обычный белый хлеб крадёт фигуру, овсяный — помогает её держать: идеальный рецепт для стройности

Овсяный хлеб помогает контролировать уровень сахара и снижает чувство голода

Мало что сравнится с удовольствием съесть утром тёплый кусочек свежего хлеба. Но многие отказываются от этой привычки ради похудения или из-за непереносимости глютена. Выход есть — домашний овсяный хлеб. Он готовится просто, стоит недорого и подходит даже людям с целиакией (при условии, что овсянка сертифицирована как безглютеновая).

Такой хлеб богат клетчаткой, даёт энергию, улучшает пищеварение и надолго сохраняет чувство сытости.

Чем полезен овсяный хлеб?

Овсянка — это функциональный продукт, в котором много ценных веществ:

  • Продлевает сытость: пищевые волокна образуют в желудке гель, замедляющий переваривание.

  • Помогает контролировать вес: снижает чувство голода между приёмами пищи.

  • Поддерживает иммунитет: благодаря бета-глюканам.

  • Стабилизирует уровень сахара в крови: снижает риск диабета.

  • Улучшает состояние кожи и настроение: насыщает витаминами группы В.

  • Даёт энергию для тренировок и работы.

Рецепт овсяного хлеба

Ингредиенты:

  • 150 г овсяной муки;

  • 75 г овсяных отрубей;

  • 10 г сухих дрожжей;

  • 4 г соли;

  • 1 ст. л. оливкового масла;

  • 300 мл воды.

Как приготовить:

  1. Смешайте в одной ёмкости жидкие ингредиенты, в другой — сухие.

  2. Влейте половину жидкости к сухим компонентам, размешайте.

  3. Добавьте оставшуюся жидкость, замешайте до однородности (масса будет напоминать густое тесто для кекса).

  4. Выложите в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом.

  5. Посыпьте сверху овсяными хлопьями для украшения.

  6. Накройте влажным полотенцем и оставьте на 30 минут.

  7. Разогрейте духовку до 180 °C.

  8. Выпекайте около 40 минут.

  9. Остудите и подавайте.

Полезные советы

  • Для лёгкой сладости добавьте ложку мёда или коричневого сахара.

  • Для более насыщенного вкуса можно вмешать семена — льна, чиа или подсолнечника.

  • Хлеб удобно замораживать порционно: достали кусочек, подогрели — и готов завтрак.

В итоге вы получаете мягкий, ароматный, питательный хлеб, который идеально подойдёт как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить макароны с красной рыбой аль денте сегодня в 14:01

Аромат Италии на вашей кухне: соус, ради которого забываешь обо всем на свете

Нежнейшие макароны с красной рыбой в сливочном соусе всего за 30 минут. Простой рецепт для идеального ужина на двоих, который впечатлит вашу вторую половинку.

Читать полностью » Кардиолог Тарасова назвала продукты, повышающие давление при гипертонии сегодня в 13:29

Секрет крепких сосудов: что нужно исключить из рациона прямо сейчас

Крепкий чай, кофе, колбасы и даже малая доза алкоголя могут спровоцировать резкие скачки давления у гипертоников. Какие продукты под строгим запретом?

Читать полностью » Рецепт рулета из лаваша с брынзой и зеленью сегодня в 13:18

Забудьте о бутербродах: рулет, который не стыдно показать гостям

Универсальная закуска на все случаи жизни! Простой рецепт нежного рулета из лаваша с сыром и зеленью. Идеально для завтрака, работы и праздника.

Читать полностью » Как приготовить жаркое в горшочке в духовке сегодня в 13:11

Глиняный горшок против сковороды: как один кухонный предмет спасает мясо от сухости навсегда

Узнайте секрет идеального жаркого в горшочке! Простой пошаговый рецепт со свининой и грибами, который превратится в кулинарный шедевр у вас в духовке. Сочность и аромат гарантированы.

Читать полностью » Как приготовить пирожное Картошка со сгущенкой и маслом сегодня в 12:11

Вкус детства возвращается: секрет той самой Картошки, которую мы ищем до сих пор

Раскрываем секрет идеальной "Картошки" из детства. Только натуральные продукты, воздушный бисквит и крем. Почему не стоит использовать печенье?

Читать полностью » Как приготовить холодец из куриных ножек сегодня в 12:03

Ошибка, которая губит весь холодец: 90% хозяек добавляют соль не в то время

Откройте лёгкий рецепт нежнейшего куриного холодца. Простые шаги, секрет идеального застывания и варианты красивого украшения для вашего праздничного стола.

Читать полностью » Как приготовить слоеный салат из отварного минтая сегодня в 11:08

Обычные продукты, необычный вкус: секрет салата, который исчезает со стола за секунды

Простой салат из минтая удивит вас своим нежным вкусом. Узнайте, почему рыбу стоит варить в молоке и как три доступных ингредиента создают кулинарный шедевр.

Читать полностью » Как приготовить маффины на кефире сегодня в 11:06

Почему эти маффины пахнут детством: простая магия домашней выпечки

Нежные маффины на кефире, которые тают во рту. Простой рецепт идеальной выпечки для завтрака и чаепития. Узнайте секрет воздушного теста и варианты начинок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей
Спорт и фитнес

Жим Арнольда эффективнее классического жима гантелей — данные Journal of Strength and Conditioning Research
Садоводство

Секрет пышного урожая яблок: советы от садовода Светланы Самойловой
Наука и технологии

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний
Красота и здоровье

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения
Спорт и фитнес

Тренер Джейсон Пак назвал фиксацию ключевым элементом упражнения hip thrust
Питомцы

Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров
Авто и мото

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru