Звезда группы "Oasis" предложил поклонникам купить билеты на концерт, стоя на коленях

Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях. Об этом пишет издание "Daily Mail".
В соцсети певец написал о воссоединении участников группы и заявил, что отношения между ними до сих пор "отвратительные". Один из подписчиков оставил комментарий под постом насчёт высоких цен на билеты. В ответ Лиам Галлахер сообщил, что его мать тоже не смогла их купить.
Напомним, что "Oasis" являлась одной из самых успешных групп 90-х. Её основали братья Ноэл и Лиам Галлахеры в 1991 году. Известно, что участники группы решили воссоединиться в 2025-м. Музыканты планируют выступить в Манчестере, Кардиффе, Лондоне, Эдинбурге и Дублине.
Фото: commons.wikimedia.org/Thesupermat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
В США подросток устроил стрельбу в школе
В школе города Джоппатоу в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один подросток получил тяжелые ранения, сообщает местная полиция в пятницу.
Космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико
Космический корабль Starliner компании Boeing отправившийся шесть часов назад от международной космической станции, совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, сообщает НАСА.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.