Звезда группы "Oasis" предложил поклонникам купить билеты на концерт, стоя на коленях

Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях. Об этом пишет издание "Daily Mail".

В соцсети певец написал о воссоединении участников группы и заявил, что отношения между ними до сих пор "отвратительные". Один из подписчиков оставил комментарий под постом насчёт высоких цен на билеты. В ответ Лиам Галлахер сообщил, что его мать тоже не смогла их купить.

Напомним, что "Oasis" являлась одной из самых успешных групп 90-х. Её основали братья Ноэл и Лиам Галлахеры в 1991 году. Известно, что участники группы решили воссоединиться в 2025-м. Музыканты планируют выступить в Манчестере, Кардиффе, Лондоне, Эдинбурге и Дублине.

Фото: commons.wikimedia.org/Thesupermat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)