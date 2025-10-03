Древний Ум: место в Китае, где история и легенды до сих пор живут рядом

Керия, или как её называют местные жители — Ум, расположена в южной оконечности пустыни Такла-Макан, у подножия гор Кунь-Лунь. Это древний оазис, окружённый жёлтыми песками, где жизнь поддерживается благодаря реке Керия. Современный город небольшой: здесь живёт около 15 тысяч человек, большинство из которых — уйгуры.

Несмотря на скромные размеры, Керия имеет богатое историческое наследие. На протяжении веков оазис служил опорным пунктом на Великом Шёлковом пути.

Исторические корни

Первые письменные упоминания о поселении относятся к эпохе династии Хань (225 до н. э. — 220 н. э.). В хрониках говорится, что здесь жили "поселенцы и воины". Благодаря удобному положению оазис быстро превратился в торговый центр Восточного Туркестана.

В XIII веке в Керии побывал Марко Поло. Он описал город как место, где "люди поклоняются Магомету" и ведут "благоустроенный образ жизни". Эти записи стали ценным свидетельством укоренённости исламской культуры и процветания региона в средневековье.

Современная Керия

Сегодня жители продолжают заниматься теми же видами деятельности, что и их предки:

выращиванием хлопка, кунжута, пшеницы и риса,

шелководством,

добычей золота в окрестностях реки,

поиском и обработкой нефрита и жадеита в предгорьях Кунь-Луня.

Нефрит из Керии славился ещё в древности и считался символом власти и духовной чистоты в китайской культуре.

Достопримечательности Керии

Крепость Карадонг - руины в 180 км от города. Здесь были обнаружены древнейшие буддийские фрески, что делает крепость уникальным археологическим памятником.

Поселение Юань Ша - остатки древнего города железного века, расположенные в 40 км от Карадонга.

Деревня племени "керия" - особое место в 170 км от Керии. Её жители сильно отличаются от уйгуров и китайцев, сохраняя собственные традиции и уклад, которые передаются из поколения в поколение.

Сравнение: древняя и современная Керия

Период Характерные черты Значение Древность (I тыс. до н. э.) Караванный пункт Узел Шёлкового пути Средневековье Исламский культурный центр Посещение Марко Поло Современность Сельское хозяйство и ремёсла Туризм и этнический колорит

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Керией

Начните с прогулки по рынкам, где можно увидеть традиционные товары и фрукты. Обязательно посетите крепость Карадонг — древний памятник буддизма. Съездите в деревню племени "керия", чтобы познакомиться с уникальными обычаями. Попробуйте блюда местной кухни — от плова до свежих лепёшек. Купите изделия из нефрита — символ Керии и её богатства.

FAQ

Как добраться до Керии?

Сюда можно доехать автобусом или на машине из Хотана или Кашгара.

Сколько времени нужно для осмотра города?

Минимум 2-3 дня, чтобы успеть посетить Карадонг и деревню племени.

Что купить в Керии?

Изделия из нефрита, ковры, шелковые ткани и местные фрукты.

Керия — это город, в котором оживает история Шёлкового пути. Здесь переплетаются древние буддийские традиции, исламское наследие и уникальный быт местных жителей. Туристы приезжают сюда не только ради крепости Карадонг и нефритовых сокровищ, но и ради возможности прикоснуться к подлинной культуре, сохранившейся почти в первозданном виде.