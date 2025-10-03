Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Керия
Керия
© commons.wikimedia.org by Hiroki Ogawa is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:13

Древний Ум: место в Китае, где история и легенды до сих пор живут рядом

Керия в Синьцзяне: древний оазис на Великом Шёлковом пути

Керия, или как её называют местные жители — Ум, расположена в южной оконечности пустыни Такла-Макан, у подножия гор Кунь-Лунь. Это древний оазис, окружённый жёлтыми песками, где жизнь поддерживается благодаря реке Керия. Современный город небольшой: здесь живёт около 15 тысяч человек, большинство из которых — уйгуры.

Несмотря на скромные размеры, Керия имеет богатое историческое наследие. На протяжении веков оазис служил опорным пунктом на Великом Шёлковом пути.

Исторические корни

Первые письменные упоминания о поселении относятся к эпохе династии Хань (225 до н. э. — 220 н. э.). В хрониках говорится, что здесь жили "поселенцы и воины". Благодаря удобному положению оазис быстро превратился в торговый центр Восточного Туркестана.

В XIII веке в Керии побывал Марко Поло. Он описал город как место, где "люди поклоняются Магомету" и ведут "благоустроенный образ жизни". Эти записи стали ценным свидетельством укоренённости исламской культуры и процветания региона в средневековье.

Современная Керия

Сегодня жители продолжают заниматься теми же видами деятельности, что и их предки:

  • выращиванием хлопка, кунжута, пшеницы и риса,
  • шелководством,
  • добычей золота в окрестностях реки,
  • поиском и обработкой нефрита и жадеита в предгорьях Кунь-Луня.

Нефрит из Керии славился ещё в древности и считался символом власти и духовной чистоты в китайской культуре.

Достопримечательности Керии

  • Крепость Карадонг - руины в 180 км от города. Здесь были обнаружены древнейшие буддийские фрески, что делает крепость уникальным археологическим памятником.
  • Поселение Юань Ша - остатки древнего города железного века, расположенные в 40 км от Карадонга.
  • Деревня племени "керия" - особое место в 170 км от Керии. Её жители сильно отличаются от уйгуров и китайцев, сохраняя собственные традиции и уклад, которые передаются из поколения в поколение.

Сравнение: древняя и современная Керия

Период Характерные черты Значение
Древность (I тыс. до н. э.) Караванный пункт Узел Шёлкового пути
Средневековье Исламский культурный центр Посещение Марко Поло
Современность Сельское хозяйство и ремёсла Туризм и этнический колорит

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Керией

  1. Начните с прогулки по рынкам, где можно увидеть традиционные товары и фрукты.
  2. Обязательно посетите крепость Карадонг — древний памятник буддизма.
  3. Съездите в деревню племени "керия", чтобы познакомиться с уникальными обычаями.
  4. Попробуйте блюда местной кухни — от плова до свежих лепёшек.
  5. Купите изделия из нефрита — символ Керии и её богатства.

FAQ

Как добраться до Керии?
Сюда можно доехать автобусом или на машине из Хотана или Кашгара.

Сколько времени нужно для осмотра города?
Минимум 2-3 дня, чтобы успеть посетить Карадонг и деревню племени.

Что купить в Керии?
Изделия из нефрита, ковры, шелковые ткани и местные фрукты.

Керия — это город, в котором оживает история Шёлкового пути. Здесь переплетаются древние буддийские традиции, исламское наследие и уникальный быт местных жителей. Туристы приезжают сюда не только ради крепости Карадонг и нефритовых сокровищ, но и ради возможности прикоснуться к подлинной культуре, сохранившейся почти в первозданном виде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайская кухня: традиции, особенности и главные кулинарные школы сегодня в 3:46

Китайская кухня: вкус, который невозможно перепутать ни с чем другим

Китайская кухня удивляет сочетанием вкусов, древними традициями и неожиданными ингредиентами. Узнайте, что скрывается за её популярностью.

Читать полностью » Ростуризм: самостоятельный отдых с дегустациями в Краснодарском крае стоит от 38 тысяч рублей сегодня в 2:14

Вино, море и тайны Кубани: туризм, который превращает отпуск в ритуал

Краснодарский край превращается в центр винного туризма: маршруты, цены, дегустации и новые проекты ждут энотуристов уже этой осенью.

Читать полностью » Сергей Ганзий: в Крыму в реестр вошли 50 гостевых домов, это считают успехом сегодня в 1:26

Гостевые дома на грани: с 2026 года тысячи объектов рискуют исчезнуть

Новый закон о гостевых домах уже действует: эксперимент в регионах выявил первые результаты, но впереди самое важное — проверка временем.

Читать полностью » Green Flow: осень считается лучшим временем для поездок в горы России сегодня в 0:47

Пять мест в России, где природа осенью раскрывает свои тайные лица

Осень превращает российские горы в особенное пространство для отдыха: меньше людей, яркая природа, гастрономия и энергия на каждом маршруте.

Читать полностью » Туристы в России всё чаще оплачивают туры картой ради защиты через чарджбэк вчера в 23:00

Туристы боятся бумажных денег: карта стала надёжнее чем скидка

Клиенты боятся платить турагентам наличными: комиссии, риски и скандалы изменили рынок. Но есть и решения, которые помогают вернуть доверие.

Читать полностью » Онлайн-агентства пожаловались в ФАС на новые сборы Сирены-Трэвел через компанию Миксвел вчера в 22:52

190 рублей за каждый билет: Сирена-Трэвел меняет правила игры и взрывает рынок

Онлайн-агентства авиабилетов жалуются в ФАС на новые сборы «Сирены-Трэвел». Почему это приведёт к росту цен и кто пострадает сильнее всего?

Читать полностью » Минтранс: пилотный проект биометрического контроля стартует в Пулково в конце 2025 года вчера в 21:43

Лицо вместо документов: как биометрия ускорит полёт, но заставит привыкнуть к новому

В российских аэропортах готовят масштабное внедрение биометрии. Первым станет Пулково, а к концу десятилетия система появится и в других узлах страны.

Читать полностью » Аэрофлот обновил меню бизнес-класса с блюдами от шефов Александра Лисицина и Руслана Муталиева вчера в 21:39

Краб в профитроле и ягнёнок в небе: Аэрофлот удивил новым меню

"Аэрофлот" представил обновлённое меню для бизнес-класса: пассажиров ждут тартар, пастрами, крабы и авторские десерты. Что ещё нового в полётах?

Читать полностью »

Новости
ДФО

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке
Питомцы

Ветеринары: морским свинкам для нормальной жизни нужна пара
Технологии

AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны сентября: лидируют Xiaomi 17 Pro Max и Pro
Спорт и фитнес

Конор Макгрегор объявил о бое в Белом доме на 250-летие США
Еда

Фаршированные шампиньоны с мясным фаршем и сыром в духовке получаются сочными и аппетитными
Наука

Локализация жира определяет риск нейродегенеративных заболеваний и когнитивных нарушений
Еда

Медовый торт сочетает нежные ароматные коржи и лёгкий сметанный крем
Еда

Пирог с клубникой в духовке сохраняет сочность ягод
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet