Древний Ум: место в Китае, где история и легенды до сих пор живут рядом
Керия, или как её называют местные жители — Ум, расположена в южной оконечности пустыни Такла-Макан, у подножия гор Кунь-Лунь. Это древний оазис, окружённый жёлтыми песками, где жизнь поддерживается благодаря реке Керия. Современный город небольшой: здесь живёт около 15 тысяч человек, большинство из которых — уйгуры.
Несмотря на скромные размеры, Керия имеет богатое историческое наследие. На протяжении веков оазис служил опорным пунктом на Великом Шёлковом пути.
Исторические корни
Первые письменные упоминания о поселении относятся к эпохе династии Хань (225 до н. э. — 220 н. э.). В хрониках говорится, что здесь жили "поселенцы и воины". Благодаря удобному положению оазис быстро превратился в торговый центр Восточного Туркестана.
В XIII веке в Керии побывал Марко Поло. Он описал город как место, где "люди поклоняются Магомету" и ведут "благоустроенный образ жизни". Эти записи стали ценным свидетельством укоренённости исламской культуры и процветания региона в средневековье.
Современная Керия
Сегодня жители продолжают заниматься теми же видами деятельности, что и их предки:
- выращиванием хлопка, кунжута, пшеницы и риса,
- шелководством,
- добычей золота в окрестностях реки,
- поиском и обработкой нефрита и жадеита в предгорьях Кунь-Луня.
Нефрит из Керии славился ещё в древности и считался символом власти и духовной чистоты в китайской культуре.
Достопримечательности Керии
- Крепость Карадонг - руины в 180 км от города. Здесь были обнаружены древнейшие буддийские фрески, что делает крепость уникальным археологическим памятником.
- Поселение Юань Ша - остатки древнего города железного века, расположенные в 40 км от Карадонга.
- Деревня племени "керия" - особое место в 170 км от Керии. Её жители сильно отличаются от уйгуров и китайцев, сохраняя собственные традиции и уклад, которые передаются из поколения в поколение.
Сравнение: древняя и современная Керия
|Период
|Характерные черты
|Значение
|Древность (I тыс. до н. э.)
|Караванный пункт
|Узел Шёлкового пути
|Средневековье
|Исламский культурный центр
|Посещение Марко Поло
|Современность
|Сельское хозяйство и ремёсла
|Туризм и этнический колорит
Советы шаг за шагом: как познакомиться с Керией
- Начните с прогулки по рынкам, где можно увидеть традиционные товары и фрукты.
- Обязательно посетите крепость Карадонг — древний памятник буддизма.
- Съездите в деревню племени "керия", чтобы познакомиться с уникальными обычаями.
- Попробуйте блюда местной кухни — от плова до свежих лепёшек.
- Купите изделия из нефрита — символ Керии и её богатства.
FAQ
Как добраться до Керии?
Сюда можно доехать автобусом или на машине из Хотана или Кашгара.
Сколько времени нужно для осмотра города?
Минимум 2-3 дня, чтобы успеть посетить Карадонг и деревню племени.
Что купить в Керии?
Изделия из нефрита, ковры, шелковые ткани и местные фрукты.
Керия — это город, в котором оживает история Шёлкового пути. Здесь переплетаются древние буддийские традиции, исламское наследие и уникальный быт местных жителей. Туристы приезжают сюда не только ради крепости Карадонг и нефритовых сокровищ, но и ради возможности прикоснуться к подлинной культуре, сохранившейся почти в первозданном виде.
