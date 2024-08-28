Музкритик Легостаев объяснил популярность группы Oasis

Музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что у группы Oasis получилось написать идеальный трек 1990-х годов. Об этом сообщает издание "NEWS.ru".

Илья Легостаев уточнил, что британский поп оказался удачной музыкой, благодаря которой Великобритания смогла вернуть лидерство в мире шоу-бизнеса.

"Британский поп стал очень удачной музыкой, которая на некоторое время вернула Британии главенствующее положение в шоу-бизнесе. Oasis написала идеальный саундтрек 90-х годов, под который летело то самое время. Поэтому группа очень запомнилась", — заявил эксперт.

Музкритик добавил, что популярность группы также связана с её появлением в нужный момент и музыкой, которая никогда не устареет.

"Видимо, в этом и заключалась вся суть их популярности. Они взяли технологии The Beatles, сделали необходимый апгрейд для 90-х и попали точно в цель, став невероятно популярными, — заключил он.

Напомним, что Oasis является одной из самых успешных групп 90-х. Её основали братья Ноэл и Лиам Галлахеры в 1991 году.

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