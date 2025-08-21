Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ноэл Галлахер
© commons.wikimedia.org by Batiste Safont is licensed under CC BY-SA 4.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:58

Oasis вернулись — и Ноэл заговорил о Лиаме так, как никто не ожидал

Можно ли представить себе, что спустя пятнадцать лет легендарные братья Галлахеры снова вместе на одной сцене? Но именно это произошло — и Ноэл впервые за долгое время откровенно рассказал, что значит для него возвращение в Oasis и работа с младшим братом Лиамом.

Братья снова вместе

В интервью радиостанции TalkSport музыкант поделился неожиданно тёплыми словами.

"Здорово снова быть вместе с Боунхедом [Полом Артурсом] и Лиамом, просто снова делать это. Думаю, когда всё закончится, мы сядем и будем это обсуждать. Но классно вновь быть в группе с Лиамом — я и забыл, какой он смешной", — сказал Ноэл, слова которого цитирует The Guardian.

Он отметил, что давно не видел Лиама таким энергичным.

"Лиам разрывает. Я горжусь им, — добавил он. — Я бы не потянул стадион, как он, это не в моей природе. Но я смотрю на него и думаю: красавчик. Он потрясающий".

Энергия тура и реакция публики

Музыкант признался, что нынешний тур произвёл на него сильное впечатление.

"Каждый вечер для публики — первый. Поэтому на каждом концерте та же энергия. Это по-настоящему удивительно. Я обычно умею подбирать слова, но сейчас просто не могу этого выразить", — признался он.

Особенно запомнилось первое шоу в Кардиффе в июле.

"Я выступал на стадионах и раньше, но честно признаюсь: у меня подкосились ноги уже к середине второй песни. Это невероятно", — поделился Ноэл.

Долгий путь к примирению

Oasis объявили о воссоединении в августе 2024 года, спустя 15 лет после распада. Напомним, что группа прекратила существование в 2009-м, когда Ноэл покинул коллектив после закулисной ссоры на фестивале Rock en Seine в Париже. Тогда он заявил, что "просто больше не может работать с Лиамом ни дня".

